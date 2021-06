Elle se jette sur un ours pour protéger ses chiens

Hailey, une adolescente de 17 ans se jette sur un ours pour protéger ses chiens. La scène s'est passée le 31 mai 2021 en Californie aux États-Unis. La fille était dans sa maison quand elle a entendu ses chiens aboyer dans le jardin. Hailey a tout d'abord pensé qu'ils avaient vu un écureuil, mais quand elle est sortie, elle a vu un ours installé sur le mur. Sa première réaction a été de foncer sur l'ours et le pousser du mur afin de protéger ses chiens.

ado chien fille mur ours protection