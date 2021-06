Vidéo : Le morceau « Without Me » d'Eminem en version Bluegrass Posté par petrou

Partant pour écouter le morceau « Without Me » d'Eminem en version Bluegrass ?



Vidéo (2mn16s) : Eminem « Without Me » (Bluegrass Edition)





Vidéo : System of a Down « Chop Suey! » (Bluegrass Edition) Vidéo : Michael Jackson « Bad » (Bluegrass Edition) Vidéo : Gangsta Chèvres Source : Forum Auteur Conversation Akeel Je m'installe Inscrit le: 11/10/2013 Envois: 144 Re: Le morceau « Without Me » d'Eminem en version Bl... Re: Le morceau « Without Me » d'Eminem en version Bl... 0 nul a chier LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4699 Karma: 12548 Re: Le morceau « Without Me » d'Eminem en version Bl... Re: Le morceau « Without Me » d'Eminem en version Bl... 2 "En ce merveilleux mercredi ensoleillé" il fait déjà nuit et là il va commencer à pleuvoir avec cette "interprétation"... Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2089 Karma: 2162 Re: Le morceau « Without Me » d'Eminem en version Bl... Re: Le morceau « Without Me » d'Eminem en version Bl... 0



Afin de ne pas regretter d'avoir perdu de votre temps à regarder cette vidéo, sachez pour votre info que le mot "Bluegrass" n'est pas du en référence à cette femme. Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1877 Karma: 2947 Re: Le morceau « Without Me » d'Eminem en version Bl... Re: Le morceau « Without Me » d'Eminem en version Bl... 1

Posté par Akeel le: 9/6/2021 22:02

Citation :

@Akeel

nul a chier



Comment c'est possible d'avoir autant envie de donner son avis, avec 140 messages en 7-8 ans.

T'es un multi compte ? C'est quoi ton secret ?



Et la vidéo y'a un sacré travail derrière. Posté par petrou le 9/6/2021 22:01:26Posté par Akeel le: 9/6/2021 22:02Citation :Comment c'est possible d'avoir autant envie de donner son avis, avec 140 messages en 7-8 ans.T'es un multi compte ? C'est quoi ton secret ?Et la vidéo y'a un sacré travail derrière. Solostaran Je suis accro Inscrit le: 24/1/2013 Envois: 1791 Karma: 549 Re: Le morceau « Without Me » d'Eminem en version Bl... Re: Le morceau « Without Me » d'Eminem en version Bl... 0 @Nutell_moi C'est effectivement bien foutu.

Après je ne suis pas fan de la musique mais la vidéo est bien montée. Olyer Je suis accro Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 717 Karma: 915 Re: Le morceau « Without Me » d'Eminem en version Bl... Re: Le morceau « Without Me » d'Eminem en version Bl... 1 " Sans moi "... Nerio Je suis accro Inscrit le: 3/5/2005 Envois: 681 Karma: 386 Re: Le morceau « Without Me » d'Eminem en version Bl... Re: Le morceau « Without Me » d'Eminem en version Bl... 0 déjà que l'originale c'est pas fou! la c'est un peu plus musicale au moins! par contre les danseuses ça donne envie de vomir quand même Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3111 Karma: 3742 Re: Le morceau « Without Me » d'Eminem en version Bl... Re: Le morceau « Without Me » d'Eminem en version Bl... 0 Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 766 Karma: 973 Re: Le morceau « Without Me » d'Eminem en version Bl... Re: Le morceau « Without Me » d'Eminem en version Bl... 0

@Nerio

déjà que l'originale c'est pas fou! la c'est un peu plus musicale au moins! par contre les danseuses ça donne envie de vomir quand même



Rolala, ces pensées d'un autre siècle. Ces gens qui aiment le beau, le raffiné, les corps en bonne santé... pfff has-been. Citation :Rolala, ces pensées d'un autre siècle. Ces gens qui aiment le beau, le raffiné, les corps en bonne santé... pfff has-been. Lindien Je m'installe Inscrit le: 16/3/2016 Envois: 352 Karma: 466 Re: Le morceau « Without Me » d'Eminem en version Bl... Re: Le morceau « Without Me » d'Eminem en version Bl... 0



