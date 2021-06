Vidéo : Le teaser de la série d'animation « Les Maîtres de l'univers : Révélation » Posté par Koreus

Le teaser de la série d'animation « Les Maîtres de l'univers : Révélation ». Musclor fait son retour 40 ans plus tard sur Netflix.







Vidéo (1mn36s) : Les Maîtres de l'univers : Révélation (Teaser)





Sur le même sujet :

Vidéo : Les Éternels (Trailer) Vidéo : Love Death + Robots saison 2 (Trailer) Vidéo : Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux (Trailer) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Mister_Claymore J'aime glander ici Inscrit le: 7/4/2015 Envois: 6172 Karma: 588 Re: Le teaser de la série d'animation « Les Maîtres ... Re: Le teaser de la série d'animation « Les Maîtres ... 0 DU MUSCLE !!!



En tous cas c'est bien jolie LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4708 Karma: 12556 Re: Le teaser de la série d'animation « Les Maîtres ... Re: Le teaser de la série d'animation « Les Maîtres ... 3 Wow... "création originale"





Sérieux, vous avez tellement plus d'idées? Ze-GIF Je viens d'arriver Inscrit le: 26/5/2021 Envois: 42 Karma: 54 Re: Le teaser de la série d'animation « Les Maîtres ... Re: Le teaser de la série d'animation « Les Maîtres ... 0



La seule vrai anim' qui dépote !!! Ze-GIF Je viens d'arriver Inscrit le: 26/5/2021 Envois: 42 Karma: 54 Re: Le teaser de la série d'animation « Les Maîtres ... Re: Le teaser de la série d'animation « Les Maîtres ... 0



La seule vrai anim' qui dépote !!! maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 138 Karma: 607 Re: Le teaser de la série d'animation « Les Maîtres ... Re: Le teaser de la série d'animation « Les Maîtres ... 0 Scandaleux, il faut payer pour laver le cerveau des enfants, dragon ball c'était gratuit! Vulcatrash Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2013 Envois: 2148 Karma: 202 Re: Le teaser de la série d'animation « Les Maîtres ... Re: Le teaser de la série d'animation « Les Maîtres ... 1 Ça ne donne pas envie mazette.



Retour 40 ans en arrière, ils auraient peut être dû laisser ce show là où il était... 21210 Je masterise ! Inscrit le: 23/8/2015 Envois: 4990 Karma: 2786 Re: Le teaser de la série d'animation « Les Maîtres ... Re: Le teaser de la série d'animation « Les Maîtres ... 0 Dubitatif.

La série de base était vraiment chouette et elle gardait un charme désuet par son côté Kitch et je n'ai pas forcément l'impression que ce côté va ressortir si je me base juste sur cette bande annonce.



Bon après, n'ayant pas Netflix, je ne le verrai de toute façon pas. MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1518 Karma: 2693 Re: Le teaser de la série d'animation « Les Maîtres ... Re: Le teaser de la série d'animation « Les Maîtres ... 0 Ben ça n'a pas pris une ride : l'animation est toujours à chier. jeff2kannes Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2020 Envois: 52 Karma: 80 Re: Le teaser de la série d'animation « Les Maîtres ... Re: Le teaser de la série d'animation « Les Maîtres ... 0 Je kiffais plus les figurines que le dessin animé ...j'aurais rêvé d'avoir les 2 châteaux mais trop cher à l'époque ça finissait en refrappe de chez BABALI erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2659 Karma: 1937 Re: Le teaser de la série d'animation « Les Maîtres ... Re: Le teaser de la série d'animation « Les Maîtres ... 0 @Ze-GIF



j'ai tout binge watché en 24 heures... je dois avouer que j'ai bcp accroché... c'est pas mal écrit. y a quand même un côté "produit à la va-vite" et très consommateur fan-service



(et j'ai préféré the boys, probablement parce que je m'étais mangé le comics avant)



mais ça reste assez particulier et frais oui erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2659 Karma: 1937 Re: Le teaser de la série d'animation « Les Maîtres ... Re: Le teaser de la série d'animation « Les Maîtres ... 0 @jeff2kannes



mon frère avait quelques figurines et on les kiffait comme jamais... je ne crois pas avoir jamais accroché sur le dessin animé non plus, à des années-lumière en qualité de ce que pouvaient nous proposer la japanime de l'époque (reconnaissance éternelle au club dorothée) asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1164 Karma: 605 Re: Le teaser de la série d'animation « Les Maîtres ... Re: Le teaser de la série d'animation « Les Maîtres ... 0

@maxbren

Scandaleux, il faut payer pour laver le cerveau des enfants, dragon ball c'était gratuit! Citation :C'était surtout payé par des pubs abondantes entre (ou au milieu) des dessins animés qui lavaient encore bien plus le cerveau des enfants. Uatuu Je m'installe Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 138 Karma: 75 Re: Le teaser de la série d'animation « Les Maîtres ... Re: Le teaser de la série d'animation « Les Maîtres ... 1 En tant que membre du club des Maîtres de l'Univers ayant reçu mon cadeau de bienvenue sous la forme de bracelets éponges floqués en 1984, je ne valide pas ce trailer et encore moins la musique qui l'accompagne.



De toute façon, depuis qu'ils ont osé teindre Teela en blonde (mon 1er émoi sexuel sur une rouquine), je suis dépité. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.