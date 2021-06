Les Maîtres de l'univers : Révélation (Teaser)

Le teaser officiel de la série d'animation américaine « Les Maîtres de l'univers : Révélation » diffusée à partir du 23 juillet sur Netflix. L'épopée légendaire des années 1980 continue et reprend là où nos héros l'ont laissée il y a tant d'années. Le pouvoir du Crâne ancestral est de retour ! Après une bataille épique et destructrice entre Musclor et Skeletor, les gardiens du crâne ancestral sont partis chacun dans une direction différente. Mais, quand le royaume d’Eternia est fracturé, Teela doit reformer la bande, malgré de nombreux secrets et désaccords qui les divisent. Ils vont à nouveau devoir s'unir pour sauver l’univers.

