The Witcher, saison 2 (Teaser)

Le teaser officiel de la saison 2 de la série télévisée de fantasy médiévale américaine « The Witcher » disponible à partir du 17 décembre 2021 sur Netflix. Convaincu que la vie de Yennefer a été perdue à la bataille de Sodden, Geralt de Riv emmène la princesse Cirilla dans l'endroit le plus sûr qu'il connaisse, sa maison d'enfance de Kaer Morhen. Il doit protéger la fille de quelque chose de bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu'elle possède à l'intérieur.

bande-annonce serie teaser trailer witcher