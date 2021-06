Vidéo : Une infirmière veut prouver que le vaccin anti-Covid rend magnétique (États-Unis) Posté par gazeleau

Au cours d'une réunion du comité santé de la Chambre de l’État de l'Ohio, une infirmière veut prouver que le vaccin contre le coronavirus rend magnétique.



Vidéo (38s) : Une infirmière veut prouver que le vaccin rend magnétique





Geraven Je suis accro Inscrit le: 10/11/2009 Envois: 1018 Karma: 774 Re: Une infirmière veut prouver que le vaccin anti-Covid ... Re: Une infirmière veut prouver que le vaccin anti-Covid ... 4 Marrant de confondre la notion de coller et d'être magnétisé... Un enfant de maternelle comprend que lorsque l'on plaque quelque chose sur une peau humide ou grasse, cela colle... Gizmo091 Je m'installe Inscrit le: 18/2/2008 Envois: 155 Karma: 141 Re: Une infirmière veut prouver que le vaccin anti-Covid ... Re: Une infirmière veut prouver que le vaccin anti-Covid ... 0 Les expressions de visage de la femme en arriere plan xD auto7audio Je viens d'arriver Inscrit le: 5/9/2014 Envois: 16 Re: Une infirmière veut prouver que le vaccin anti-Covid ... Re: Une infirmière veut prouver que le vaccin anti-Covid ... 0 Dermatitis neglecta ou colle sur la clef mais elle a pris trop de douche ou faut mettre plus de colle pour la démo, ca colle pas bien Olyer Je suis accro Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 734 Karma: 923 Re: Une infirmière veut prouver que le vaccin anti-Covid ... Re: Une infirmière veut prouver que le vaccin anti-Covid ... 2



Les images parlent... Les images parlent... kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2082 Karma: 4183 Re: Une infirmière veut prouver que le vaccin anti-Covid ... Re: Une infirmière veut prouver que le vaccin anti-Covid ... 0

@Gizmo091

Les expressions de visage de la femme en arriere plan xD



J'ai plus vu celles du gars "bronzés" derrière elle.









] ["Bronzés" : on a le droit ? Ah je sais plus ! Les choses évoluent trop vite pour moi... Citation :J'ai plus vu celles du gars "bronzés" derrière elle. MasterJ Je viens d'arriver Inscrit le: 12/8/2018 Envois: 20 Re: Une infirmière veut prouver que le vaccin anti-Covid ... Re: Une infirmière veut prouver que le vaccin anti-Covid ... 0 rendre du temps, là…

Des questions ?? Wow… quelqu’un peut-il lui expliquer effectivement ? Ça varendre du temps, là…Des questions ?? Nucleon Je m'installe Inscrit le: 11/1/2013 Envois: 103 Re: Une infirmière veut prouver que le vaccin anti-Covid ... Re: Une infirmière veut prouver que le vaccin anti-Covid ... 0 Mais pourquoi le ridicule ne tue pas...

Si seulement c'était le cas, ça écrèmerait au moins un bon coup... MusicMan Je masterise ! Inscrit le: 21/1/2013 Envois: 2773 Karma: 1615 Re: Une infirmière veut prouver que le vaccin anti-Covid ... Re: Une infirmière veut prouver que le vaccin anti-Covid ... 1 Perso j'arrive à me coller des capsules de bière sur mes tempes



J'ai réussi à en garder une 12 heures d'affilé un jour (me demandez pas pourquoi j'ai essayé)



Mon magnétisme >>>>>>> son magnétisme vaccinal merdique Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3228 Karma: 1446 Re: Une infirmière veut prouver que le vaccin anti-Covid ... Re: Une infirmière veut prouver que le vaccin anti-Covid ... 0 Par contre, avec ou sans vaccin elle semble bien repousser la matière grise. Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4790 Karma: 7218 Re: Une infirmière veut prouver que le vaccin anti-Covid ... Re: Une infirmière veut prouver que le vaccin anti-Covid ... 1 Mais non mais c est counter strike...la meuf elle est la pour décrédibiliser les anti vacc... ludooooo Je suis accro Inscrit le: 5/10/2010 Envois: 967 Karma: 308 Re: Une infirmière veut prouver que le vaccin anti-Covid ... Re: Une infirmière veut prouver que le vaccin anti-Covid ... 0 C'est effarant de voir que c'est une professionnelle de santé qui part en guerre contre le vaccin !

Va pas la voir si t'as un cancer celle-là, elle va te répondre qu'il n'y a aucun traitement efficace et que t'as plus qu'à attendre la mort.

Ce genre de personne doit être demise de ses fonctions et vite.

Même en temps que médecin, infirmier etc, tu peux avoir un doute, c'est humain, mais pas relayer des conneries pareilles... Kurt_Meredh Je viens d'arriver Inscrit le: 20/11/2016 Envois: 98 Karma: 192 Re: Une infirmière veut prouver que le vaccin anti-Covid ... Re: Une infirmière veut prouver que le vaccin anti-Covid ... 0 Y a plus qu'à faire un test. Lui faire une IRM. Si elle se retrouve en bouillie collée aux parois de la machine, c'est qu'elle est bien devenue "magnétique" ! MarineLePen Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 651 Karma: 999 En ligne ! Re: Une infirmière veut prouver que le vaccin anti-Covid ... Re: Une infirmière veut prouver que le vaccin anti-Covid ... 0 ] ["Bronzés" : on a le droit ? Ah je sais plus ! Les choses évoluent trop vite pour moi...



Pour répondre à ta question ("on a le droit ?"), oui tu as le droit mais c'est assez maladroit... ^^' J'aurais dit "la personne de couleur", ou "la personne noire" à la limite, c'est moins dérangeant que "gars "bronzés"".

En fait pour t'expliquer le vrai problème, c'est qu'on ressent que tu es gêné d'essayer de parler de la personne (c'est le même principe que dire "il est... black"). S'il y a un problème à parler de la couleur de la personne ça fait ressentir qu'il y a un problème avec sa couleur de peau, c'est justement ce sentiment qu'il faut éviter (et je ne dis pas que tu as un problème avec sa couleur, mais c'est l'idée à la quelle la gêne d'en parler renvoie).

Citation :Pour répondre à ta question ("on a le droit ?"), oui tu as le droit mais c'est assez maladroit... ^^' J'aurais dit "la personne de couleur", ou "la personne noire" à la limite, c'est moins dérangeant que "gars "bronzés"".En fait pour t'expliquer le vrai problème, c'est qu'on ressent que tu es gêné d'essayer de parler de la personne (c'est le même principe que dire "il est... black"). S'il y a un problème à parler de la couleur de la personne ça fait ressentir qu'il y a un problème avec sa couleur de peau, c'est justement ce sentiment qu'il faut éviter (et je ne dis pas que tu as un problème avec sa couleur, mais c'est l'idée à la quelle la gêne d'en parler renvoie).My two cents sur le sujet !