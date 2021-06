Vidéo : La différence entre une livraison FedEx et USPS Posté par Kilroy1

Une personne s'est fait livrer deux colis le jour même et a pu observer la différence de service entre une livraison FedEx (Privée) et USPS (service postal gouvernemental des États-Unis)



Vidéo (39s) : Différence entre FedEx et USPS





kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2082 Karma: 4184 Re: La différence entre une livraison FedEx et USPS

T'as celui qui a une conscience professionnel et celle qui n'en a pas. C'est pas une question de marques / de service public ou privée / d'homme ou femme...





T'as celui qui a une conscience professionnel et celle qui n'en a pas. C'est pas une question de marques / de service public ou privée / d'homme ou femme...T'as celui qui a une conscience professionnel et celle qui n'en a pas.

12 commentaires

Auteur Conversation

kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2082 Karma: 4184 Re: La différence entre une livraison FedEx et USPS





T'as celui qui a une conscience professionnel et celle qui n'en a pas. C'est pas une question de marques / de service public ou privée / d'homme ou femme...T'as celui qui a une conscience professionnel et celle qui n'en a pas. pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6716 Karma: 1993 Re: La différence entre une livraison FedEx et USPS Re: La différence entre une livraison FedEx et USPS 0 Difficile de dire si on peut généraliser ou pas mais oui c'est assez clair... La façon dont la fille d'USPS lâche le colis par terre le plus violemment qu'elle peut force l'admiration ! houki Je suis accro Inscrit le: 12/3/2010 Envois: 579 Karma: 424 Re: La différence entre une livraison FedEx et USPS Re: La différence entre une livraison FedEx et USPS 0 @kpouer



Exactement ! darknes56 Je suis accro Inscrit le: 11/7/2011 Envois: 791 Karma: 151 Re: La différence entre une livraison FedEx et USPS Re: La différence entre une livraison FedEx et USPS 2 Koreus Il y à une erreur dans la description, la première livraison est effectuée par le chauffeur FedEx et la deuxième par USPS... Il y à une erreur dans la description, la première livraison est effectuée par le chauffeur FedEx et la deuxième par USPS... Kurt_Meredh Je viens d'arriver Inscrit le: 20/11/2016 Envois: 98 Karma: 192 Re: La différence entre une livraison FedEx et USPS Re: La différence entre une livraison FedEx et USPS 0 @kpouer Avec aussi la possibilité que tout cela ne soit qu'une grosse mise en scène organisée par fedex ... Linusme Je m'installe Inscrit le: 14/7/2008 Envois: 157 Karma: 163 Re: La différence entre une livraison FedEx et USPS Re: La différence entre une livraison FedEx et USPS 0 @kpouer Non ce n'est pas si simple. Ici aussi le livreur d'Amazon essai vraiment de te livrer ton colis (appel, etc). Le mec de la poste c'est même pas sur qu'il va sonner. Certes la conscience pro joue mais ce sont aussi les consignes et les valeurs de l'entreprise qui ne sont pas les bonnes chez la poste.



corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1383 Karma: 3676 Re: La différence entre une livraison FedEx et USPS

Citation : Shoutout to our USPS driver for moving all the packages out of the rain.

-> Bravo à notre chauffeur USPS pour avoir déplacé tous les colis à l'abri de la pluie.

@Koreus

La description de la vidéo sur Koreus indique précisément le contraire. Tu t'es trompé. Dans la description de la vidéo Youtube :

Citation : Shoutout to our USPS driver for moving all the packages out of the rain.

-> Bravo à notre chauffeur USPS pour avoir déplacé tous les colis à l'abri de la pluie.



@Koreus

Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3228 Karma: 1446 Re: La différence entre une livraison FedEx et USPS

Ne me faites pas croire que vous découvrez qu'il y a des millions de gens qui n'en ont rien à battre de leur boulot...

Il y a des gens extrêmement consciencieux chez FedEx et il y a les autres, comme partout.

21210 Je masterise ! Inscrit le: 23/8/2015 Envois: 4995 Karma: 2787 Re: La différence entre une livraison FedEx et USPS

J'expédie pas mal de colis aux Etats-Unis avec USPS et ça arrive que certains (heureusement pas tous) arrivent complètement défoncés chez mes clients. Je comprends mieux si effectivement certains livreurs ont la même nonchalence que la première.

darknes56 Je suis accro Inscrit le: 11/7/2011 Envois: 791 Karma: 151 Re: La différence entre une livraison FedEx et USPS

@Linusme Je suis précisément employé chez la poste, je gère un bureau de 45 facteurs, je peux te dire que clairement, cela dépends de la conscience professionnelle de chacun... J'ai des agents qui se donnent toute l'année pour assurer une excellente qualité de service à leurs clients sur leurs tournées, quitte à finir plus tard tout les jours, et d'autres que je reçois au moins 1 fois par semaine dans mon bureau à cause de réclamations de clients... Le vrai problème chez La Poste, c'est qu'il n'y à pas de véritables sanctions et que les hauts responsables préfère reporter la faute sur les managers plutôt que sur certains agents qui n'ont clairement aucune conscience professionnelle. Avant de travailler pour La Poste j'ai fait pas mal d'autres boites, et je peux te dire que je n'ai jamais vu une tel souplesse avec des salariés. Et je ne dit pas qu'il faut gérer ses employés avec une politique de dictature etc... Mais les fautes professionnelles doivent êtres sanctionnés. Ce n'est pas le cas actuellement et cela se ressent dans la qualité de travail de certaines personnes sans consciences pro.

guymen Je m'installe Inscrit le: 5/11/2016 Envois: 300 Karma: 417 Re: La différence entre une livraison FedEx et USPS

@Linusme

les livreurs amazon sont en majorité des autoentrepreneurs, dont le salaire journalier diminue en fonction du nombre de paquets retournés, d'où cet acharnement à livrer le maximum.

à la poste, il y a les bureaux d'instances qui permettent justement au client de récupérer son paquet à un créneau qui les arrange si ils sont absent le jour de la livraison. mais là encore les livreurs n'ont pas trop d'interets à les mettre en instance car des primes dépendent du taux d'instance. il faut aussi voir que les livreurs de la poste son des employés avec une heure de début et de fin de service (si tu finis pas ta tournée dans les temps soit tu la finie sans être payé pour les heures supp, soit tu devras passer le tout le lendemain) , un sens de tournée prédéfini par l'entreprise (si il t'arrive un truc en dehors de ce sens tu l'as dans le cul niveau assurances)etc. après comme dans toute entreprise tu as ceux qui font bien leur taff et les branleurs

@Linusme

@kpouer Non ce n'est pas si simple. Ici aussi le livreur d'Amazon essai vraiment de te livrer ton colis (appel, etc). Le mec de la poste c'est même pas sur qu'il va sonner. Certes la conscience pro joue mais ce sont aussi les consignes et les valeurs de l'entreprise qui ne sont pas les bonnes chez la poste.



D'ailleurs Amazon a bien compris que c'est la qualité de la livraison (et éventuel retours) qui fait la différence sur les achats en ligne.

les livreurs amazon sont en majorité des autoentrepreneurs, dont le salaire journalier diminue en fonction du nombre de paquets retournés, d'où cet acharnement à livrer le maximum.

Citation :les livreurs amazon sont en majorité des autoentrepreneurs, dont le salaire journalier diminue en fonction du nombre de paquets retournés, d'où cet acharnement à livrer le maximum.à la poste, il y a les bureaux d'instances qui permettent justement au client de récupérer son paquet à un créneau qui les arrange si ils sont absent le jour de la livraison. mais là encore les livreurs n'ont pas trop d'interets à les mettre en instance car des primes dépendent du taux d'instance. il faut aussi voir que les livreurs de la poste son des employés avec une heure de début et de fin de service (si tu finis pas ta tournée dans les temps soit tu la finie sans être payé pour les heures supp, soit tu devras passer le tout le lendemain) , un sens de tournée prédéfini par l'entreprise (si il t'arrive un truc en dehors de ce sens tu l'as dans le cul niveau assurances)etc. après comme dans toute entreprise tu as ceux qui font bien leur taff et les branleurs