Différence entre FedEx et USPS

Une personne s'est fait livrer deux colis le jour même et a pu observer la différence de service entre une livraison FedEx (Privée) et USPS (service postal gouvernemental des États-Unis). La première livraison est assurée par USPS, l'équivalent de La Poste chez nous, on peut voir la livreuse lâcher le colis sans précaution devant la porte d'entrée. La deuxième livraison est réalisée 25 minutes plus tard par FedEx. Il pleut et le livreur va prendre le temps de déplacer tous les colis pour les protéger de la pluie. Sympa.

