Vidéo : L'impressionnante explosion d'une station-service à Novosibirsk (Russie) Posté par Skwatek

Un incendie provoque une impressionnante explosion à une station-service de Novosibirsk, en Russie.



Vidéo (3mn37s) : Explosion d'une station-service





camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 706 Karma: 2452 Re: L'impressionnante explosion d'une station-s... Re: L'impressionnante explosion d'une station-s... 1 J'ai hâte de voir la future série Novosibirsk !!! Azymute Je suis accro Inscrit le: 29/1/2012 Envois: 895 Karma: 710 Re: L'impressionnante explosion d'une station-s... Re: L'impressionnante explosion d'une station-s... 0 @camaronalex ya le film "Beyrouth" de Michael Bay avant ! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1300 Karma: 2215 En ligne ! Re: L'impressionnante explosion d'une station-s... Re: L'impressionnante explosion d'une station-s... 0 Rammstein a repris les concerts, ça fait plaisir à voir !



Bon sinon c'est quoi les problèmes des stations-service en Russie ? J'ai l'impression qu'on en voit régulièrement sur Koreus, ça pète si souvent que ça là-bas ? gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 355 Karma: 826 Re: L'impressionnante explosion d'une station-s... Re: L'impressionnante explosion d'une station-s... 0

La citerne termine son vol en passant (au dessus j'espère) la personne, et se remet à flamber.



Vers 0:20s, on voit une citerne entière qui arrive en volant à droite du toit bleu, alors qu'une personne que j'ai entouré en rouge...galope pour sa vie.

La citerne termine son vol en passant (au dessus j'espère) la personne, et se remet à flamber. Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3230 Karma: 1456 En ligne ! Re: L'impressionnante explosion d'une station-s... Re: L'impressionnante explosion d'une station-s... 0 @gnarf2 c'est exactement ce que j'ai remarqué aussi, quand on voit la trajectoire, j'ai bien peur que la personne n'ai rien pu faire. Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1668 Karma: 1051 En ligne ! Re: L'impressionnante explosion d'une station-s... Re: L'impressionnante explosion d'une station-s... 0 Les explosions de stations d'essence dans les films, c'est du pipi de chat à côté.