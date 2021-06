Vidéo : Un ULM de Greenpeace manque de s'écraser en tribune pendant France-Allemagne (Euro 2021) Posté par Adr1enb

Un ULM de Greenpeace manque de s'écraser en tribune juste avant le coup d'envoi du match France-Allemagne pour l'Euro 2021.



Vidéo (15s) : Un ULM de Greenpeace pendant France-Allemagne (Euro 2021)





Comme quoi, sans essence, ça vole moins bien un paramoteur.

bigone Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2010 Envois: 79 Karma: 253 Re: Un ULM de Greenpeace manque de s'écraser en trib... 5 Comme quoi, sans essence, ça vole moins bien un paramoteur. psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 495 Karma: 1053 Re: Un ULM de Greenpeace manque de s'écraser en trib... 0

Machines volantes, pionniers de l'aéronautique, inventeurs fous



Machines volantes, pionniers de l'aéronautique, inventeurs fous

l'évolution est lente beretkat Je viens d'arriver Inscrit le: 5/9/2020 Envois: 5 Re: Un ULM de Greenpeace manque de s'écraser en trib... 1 Greenpeace avec un parramoteur nucléaire......c'est pas banal..... tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2388 Karma: 3226 Re: Un ULM de Greenpeace manque de s'écraser en trib... 1 le mecs est contre l'essence mais utilise un ULM? Je suis sure qu'il roule en gros 4*4 ce monsieur non? FouTaquin Je viens d'arriver Inscrit le: 6/10/2020 Envois: 14 Re: Un ULM de Greenpeace manque de s'écraser en trib... 0 bigone Bio-methanol FouTaquin Je viens d'arriver Inscrit le: 6/10/2020 Envois: 14 Re: Un ULM de Greenpeace manque de s'écraser en trib... 0

@tryfax

le mecs est contre l'essence mais utilise un ULM? Je suis sure qu'il roule en gros 4*4 ce monsieur non?



paramoteur au Bio-methanol!!

@tryfax

le mecs est contre l'essence mais utilise un ULM? Je suis sure qu'il roule en gros 4*4 ce monsieur non?

paramoteur au Bio-methanol!!

Greenpeace milite contre la surconsommation du pétrole et la dépendance à cette ressource qui pousse à des moyens de forage de plus en plus dangereux et polluant. MrJhack Je m'installe Inscrit le: 25/6/2010 Envois: 150 Karma: 206 Re: Un ULM de Greenpeace manque de s'écraser en trib... 0

Parapente électrique...

Parapente électrique...

en bas la batterie, en haut le moteur électrique. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2539 Karma: 6121 En ligne ! Re: Un ULM de Greenpeace manque de s'écraser en trib... 0 y a pas hors jeu là ?! gatsu35 Je viens d'arriver Inscrit le: 8/1/2020 Envois: 67 En ligne ! Re: Un ULM de Greenpeace manque de s'écraser en trib... 1 Ce mec est un crétin, les risques sont trop élevés, tu voles pas avec un engin à moteur dans un stade rempli de monde...

Il mérite au moins 1 an de prison pour négligence



Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 162 Karma: 559 Re: Un ULM de Greenpeace manque de s'écraser en trib... 0 C'est l'Euro 2020 demos Je viens d'arriver Inscrit le: 6/1/2016 Envois: 98 Karma: 136 Re: Un ULM de Greenpeace manque de s'écraser en trib... 1 Ils ont une sérieuse tendance a avoir des idées qui desservent leur cause chez Greenpeace :

Électricité verte selon Greenpeace: l'écologie dogmatique.

Électricité verte selon Greenpeace: l'écologie dogmatique. hercule18 Je m'installe Inscrit le: 1/3/2008 Envois: 210 Karma: 141 Re: Un ULM de Greenpeace manque de s'écraser en trib... Re: Un ULM de Greenpeace manque de s'écraser en trib... 0 @gatsu35

J'imagine, au moins, j'espère que le moteur était coupé quand il est arrivé au dessus du stade.

hercule18 Je m'installe Inscrit le: 1/3/2008 Envois: 210 Karma: 141 Re: Un ULM de Greenpeace manque de s'écraser en trib... 0 @gatsu35

J'imagine, au moins, j'espère que le moteur était coupé quand il est arrivé au dessus du stade.

J'ai plutôt tendance à soutenir Greenpeace mais c'est vrai que dans ce cas, l'idée n'est pas lumineuse. belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 381 Karma: 364 En ligne ! Re: Un ULM de Greenpeace manque de s'écraser en trib... 0 Le pire, c'est qu'au lieu de s'excuser à la radio ce matin, ils assument d'avoir mis en danger la vie des gens. un peu de prison lui fera le plus grand bien pour mise en danger de la vie d'autrui…