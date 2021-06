Un ULM de Greenpeace pendant France-Allemagne (Euro 2021)

Mardi 15 juin 2021, un ULM de Greenpeace a manqué de s'écraser en tribune juste avant le coup d'envoi du match de football France-Allemagne pour l'Euro 2021. L'activiste en paramoteur s’est pris dans un câble de la Spider Cam, une caméra aérienne du stade, en survolant la pelouse de l'Allianz Arena avec une voile sur laquelle était écrit « Kick out Oil » (Dehors le pétrole) et a frôlé une tribune avant d’atterrir sur le terrain parmi les joueurs. Un technicien vidéo et un officiel auraient été blessés.

