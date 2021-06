Vidéo : Pendant ce temps là en Belgique, on discute des mesures sanitaires Posté par espalemit

Hedebouw Raoul, député et Porte-parole national du PTB, essaie de comprendre les nouvelles mesures sanitaires belges.



Vidéo (2mn35s) : Les mesures sanitaires une fois





Sur le même sujet :

Image : Nouvelles mesures anti-Covid Vidéo : On a fermé tous les cinés (Parodie Covid) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Thruxtonpowa Je m'installe Inscrit le: 27/3/2015 Envois: 314 Karma: 506 Re: Pendant ce temps là en Belgique, on discute des mesur... Re: Pendant ce temps là en Belgique, on discute des mesur... 0 Après on dit "les blagues belges tout ça, faut arrêter" mais franchement ils cherchent :') Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3235 Karma: 1459 Re: Pendant ce temps là en Belgique, on discute des mesur... Re: Pendant ce temps là en Belgique, on discute des mesur... 0 Maarvin Je suis accro Inscrit le: 31/5/2005 Envois: 675 Re: Pendant ce temps là en Belgique, on discute des mesur... Re: Pendant ce temps là en Belgique, on discute des mesur... 0 Pour faire le spectacle et sortir des phrases qui passent bien c'est les meilleurs, par contre quand il s'agit de trouver des solutions à ces problèmes il n'y a pas plus personne. A savoir que 50% de ce qu'il dit n'a pas été approuvé donc jamais appliqué. Bref, il ferait mieux de faire des sketchs sur scènes que de la politique. Ps: C'est un parti d'extrême gauche qui a refusé de prendre le pouvoir alors qu'ils auraient pu s'occuper de régler les problèmes. Mais c'est plus facile de critiquer en rigolant. Ca fait 15j que tout a réouvert et ça fonctionne au passage. MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1531 Karma: 2716 Re: Pendant ce temps là en Belgique, on discute des mesur... Re: Pendant ce temps là en Belgique, on discute des mesur... 0 Les politiques c'est comme les couches pour bébé : faut les changer souvent quand ça pue. deepnofin Je m'installe Inscrit le: 21/4/2015 Envois: 158 Karma: 126 Re: Pendant ce temps là en Belgique, on discute des mesur... Re: Pendant ce temps là en Belgique, on discute des mesur... 0 Le député Raoul... il est à un t près de chopper un QI à 180. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.