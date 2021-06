Les mesures sanitaires une fois

Hedebouw Raoul, député et Porte-parole national du PTB (Parti du Travail de Belgique), essaie de comprendre les nouvelles mesures sanitaires belges fixées par le comité de concertation (Codeco). La vidéo s'est déroulée début juin 2021. Les ministres belges devaient décider des règles pour la réouverture des cafés. Le député Raoul a essayé d'y voir plus clair et ce n'est pas gagné.

belgique codeco covid depute mesure raoul sanitaire