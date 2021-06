Vidéo : Comment troller tes voisins qui regardent le match avec 30 secondes de retard Posté par DoubleZ

Des supporters néerlandais trollent leurs voisins qui regardent le match Pays-Bas - Autriche avec 30 secondes de retard. C'est ça le problème quand on veut regarder un match en streaming. Assez haut niveau de troll ici quand même







Vidéo (46s) : Quand tes voisins regardent le match avec 30 secondes de retard





Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 682 Karma: 2597 Re: Comment troller tes voisins qui regardent le match av... Re: Comment troller tes voisins qui regardent le match av... 2 Décalage de sons...le foot, c'est vraiment troublant ! (ouais, je recycle !) zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 895 Karma: 2951 Re: Comment troller tes voisins qui regardent le match av... Re: Comment troller tes voisins qui regardent le match av... 0 J'ai pas compris, du coup, il marque ou pas? Minuit Je viens d'arriver Inscrit le: 12/7/2019 Envois: 68 Karma: 238 Re: Comment troller tes voisins qui regardent le match av... Re: Comment troller tes voisins qui regardent le match av... 0 "Hahaha vous avez vu comment on a réussi à gâcher leur plaisir ? Énorme !"

...

... PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 631 Karma: 672 Re: Comment troller tes voisins qui regardent le match av... Re: Comment troller tes voisins qui regardent le match av... 10 Contrairement à mon VDD, ben je suis bien bien marré ! Pas méchant, pas dangereux, bien organisé. gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 4032 Karma: 3164 Re: Comment troller tes voisins qui regardent le match av... Re: Comment troller tes voisins qui regardent le match av... 0 C'est une leçon! La prochaine fois ils achèteront un écran de taille plus modeste et garderont un peu pour un abonnement.



PS. bon payer pour le foot, je ne suis pas pour, mais je note quand même la généralisation des budgets tournés 100% vers l'achat de matos et plus rien pour le contenu. maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 142 Karma: 615 Re: Comment troller tes voisins qui regardent le match av... Re: Comment troller tes voisins qui regardent le match av... 0 30s de retard!!!! ils ont pas la 5G, donc il faut faire débrancher le magnétoscope pour shunter la péritélévision (péritel), et mettre directement le prolongateur sur la prise audio vidéo, le décodeur TNT passera automatique de l'analogique en numérique, si la TV est compatible bien sûr! voirloup Je suis accro Inscrit le: 20/5/2014 Envois: 519 Karma: 381 Re: Comment troller tes voisins qui regardent le match av... Re: Comment troller tes voisins qui regardent le match av... 0 Chez moi c ' est pareil , il y a plus de 60 s de décalage entre la tv avec antenne ( TF1 ou la 6 ) en avance et mon ordi connecté à la box ( sur Bein ) .



Je rattrape le retard en me connectant avec un point d' accès en 4G+ mais mon forfait mobile apprécie moyennement cette 1h30 de retransmission . Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4807 Karma: 7247 En ligne ! Re: Comment troller tes voisins qui regardent le match av... Re: Comment troller tes voisins qui regardent le match av... 0 Y en a...avec leur rires on devrait leur faire un examen psychiatrique tellement il est mechant..