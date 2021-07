Vidéo : Une femme essaie de voler une tronçonneuse dans son pantalon Posté par Staffie

Une femme essaie de voler une tronçonneuse dans son pantalon, ainsi que quelques autres articles, dans un magasin à Hailey, en Idaho.



Vidéo (1mn57s) : Tentative de vol d'une tronçonneuse





camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 716 Karma: 2478 Re: Une femme essaie de voler une tronçonneuse dans son p... Re: Une femme essaie de voler une tronçonneuse dans son p... 0 Elle est sortie peu de temps après sont vol ?

Donc, elle a pu sortir du magasin comme ça??

Mais les employés sont en carton !! WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2957 Karma: 9551 Re: Une femme essaie de voler une tronçonneuse dans son p... Re: Une femme essaie de voler une tronçonneuse dans son p... 0 Apres on peu tout faire avec un legging sauf être gracieux bien sur. Roheniem Je m'installe Inscrit le: 18/11/2015 Envois: 158 Karma: 126 En ligne ! Re: Une femme essaie de voler une tronçonneuse dans son p... Re: Une femme essaie de voler une tronçonneuse dans son p... 0



"vous avez un problème de dos ?"

"Vous êtes sur que ca va madame ?"

"Vous ne voulez pas un coup de main ?"

"on va faire une super promo sur les tronçonneuses, -50%, est ce que ca vous intéresserai ?"

"Vous êtes sûr que je ne vous mets pas une tronçonneuse de coté pour la promo, ce serait vraiment dommage louper ça"

"Vous n'avez vraiment pas l'air bien, vous voulez que j'appel quelqu'un ?"

"Je vais appeler pour qu'on s'occupe de vous, je m'en voudrais que vous fassiez un malaise..."

"sécurité ?! cette dame ne se sent pas bien"



Bin, il faut bien chauffer la marmite. D'où une tronçonneuse pour le bois de la cheminée...