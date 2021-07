Vidéo : Le milliardaire Richard Branson dans l'espace à bord du vaisseau VSS Unity Posté par Skwatek

Ce dimanche, le milliardaire Richard Branson a réalisé son premier voyage dans l'espace à bord du vaisseau VSS Unity de Virgin Galactic.



Vidéo (33s) : Richard Branson dans l'espace à bord de VSS Unity





Sur le même sujet :

Vidéo : Chat en mission spatiale Vidéo : Le système de transport interplanétaire de SpaceX Vidéo : Felix Baumgartner saute en parachute depuis l'espace Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4844 Karma: 12908 En ligne ! Re: Le milliardaire Richard Branson dans l'espace à ... Re: Le milliardaire Richard Branson dans l'espace à ... 1 80 km = l'espace? Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1981 Karma: 3337 Re: Le milliardaire Richard Branson dans l'espace à ... Re: Le milliardaire Richard Branson dans l'espace à ... 1 Un nouveau type de tourisme bien, bien polluant… pOpO_510 Je m'installe Inscrit le: 17/4/2008 Envois: 343 Karma: 662 Re: Le milliardaire Richard Branson dans l'espace à ... Re: Le milliardaire Richard Branson dans l'espace à ... 1 Envoyer les vieux en orbite c'est peut être la solution aux retraites ! WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2959 Karma: 9554 Re: Le milliardaire Richard Branson dans l'espace à ... Re: Le milliardaire Richard Branson dans l'espace à ... 0 Belle empreinte carbon pour perdre sa VIRGINité de voyage dans l’espace. LothanStar Je suis accro Inscrit le: 26/2/2009 Envois: 1250 Karma: 330 En ligne ! Re: Le milliardaire Richard Branson dans l'espace à ... Re: Le milliardaire Richard Branson dans l'espace à ... 1 [ Younakalibo_45 Je suis accro Inscrit le: 4/9/2012 Envois: 915 Karma: 485 Re: Le milliardaire Richard Branson dans l'espace à ... Re: Le milliardaire Richard Branson dans l'espace à ... 0 looking down to our beautiful, beautiful earth



Si magnifique qu'il y laisse une partie de sa fortune à la conservation de celle-ci.





Ou pas. Citation :Si magnifique qu'il y laisse une partie de sa fortune à la conservation de celle-ci. Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4862 Karma: 7260 Re: Le milliardaire Richard Branson dans l'espace à ... Re: Le milliardaire Richard Branson dans l'espace à ... 0 Encore un truc que je pourrais jamais faire... gunnar230 Je m'installe Inscrit le: 14/3/2009 Envois: 359 Karma: 389 Re: Le milliardaire Richard Branson dans l'espace à ... Re: Le milliardaire Richard Branson dans l'espace à ... 0 Qu'il en profite pour prendre de la hauteur et contempler tous les endroits où cet argent aurait put être largement mieux utilisé. Mais bon, pour ça faut faut être altruiste. tithom Je m'installe Inscrit le: 20/6/2009 Envois: 175 Karma: 104 Re: Le milliardaire Richard Branson dans l'espace à ... Re: Le milliardaire Richard Branson dans l'espace à ... 0

@Padma

Un nouveau type de tourisme bien, bien polluant…

Hum, faut voir. J'imagine que la plupart des entreprises qui envisagent le tourisme spatial, il y a pour but de financer la recherche spatial. Parfois même c'est des vols ayant déjà un but auquel tu rajoutes des touristes pour amortir les couts (bon peut-être pas la compagnie de ce milliardaire, même si je pense que c'est potentiellement plus un rêve qu'une histoire de pognon derrière ?).

Si ça permet bien de financer la recherche, faudrait faire le calcul en terme de pollution / $.

Genre un aller/retour en Corse en avion à 100$ vs un voyage dans l'espace à 250 000 de $, lequel a le meilleur ratio, bon perso la flemme d'aller plus loin mais ça sert à rien de critiquer avant de calculer. Citation :Hum, faut voir. J'imagine que la plupart des entreprises qui envisagent le tourisme spatial, il y a pour but de financer la recherche spatial. Parfois même c'est des vols ayant déjà un but auquel tu rajoutes des touristes pour amortir les couts (bon peut-être pas la compagnie de ce milliardaire, même si je pense que c'est potentiellement plus un rêve qu'une histoire de pognon derrière ?).Si ça permet bien de financer la recherche, faudrait faire le calcul en terme de pollution / $.Genre un aller/retour en Corse en avion à 100$ vs un voyage dans l'espace à 250 000 de $, lequel a le meilleur ratio, bon perso la flemme d'aller plus loin mais ça sert à rien de critiquer avant de calculer. Grastatouille Je viens d'arriver Inscrit le: 3/12/2014 Envois: 86 Re: Le milliardaire Richard Branson dans l'espace à ... Re: Le milliardaire Richard Branson dans l'espace à ... 0 Qu'ils ont l'air intelligent tout ces gens ... pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6742 Karma: 2036 Re: Le milliardaire Richard Branson dans l'espace à ... Re: Le milliardaire Richard Branson dans l'espace à ... 1

@Padma

Un nouveau type de tourisme bien, bien polluant…

N’importe quoi Citation :N’importe quoi maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 143 Karma: 615 Re: Le milliardaire Richard Branson dans l'espace à ... Re: Le milliardaire Richard Branson dans l'espace à ... 0 Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.