Richard Branson dans l'espace Ã  bord de VSS Unity

Richard Branson dans l'espace à bord de VSS Unity

Dimanche 11 juillet 2021, le milliardaire Richard Branson, accompagné de trois autres passagers et deux pilotes, a réalisé son premier voyage dans l'espace à bord du vaisseau VSS Unity de sa société Virgin Galactic, donnant ainsi le coup d’envoi au tourisme spatial. L'appareil a décollé depuis la piste de la base Spaceport America, au Nouveau-Mexique, pour s'élever à environ 15 km d’altitude avant de larguer le vaisseau. Le VSS Unity a ensuite allumé son moteur et entamé une ascension supersonique, jusqu’à dépasser les 80 km d’altitude, hauteur fixée aux États-Unis comme « frontière » de l’espace (100 km pour les autres pays). Une fois le moteur coupé, les passagers ont pu se détacher de leur siège pour profiter de l'apesanteur et observer la Terre pendant quelques minutes. Le vaisseau est ensuite redescendu en planant pour se poser sans encombre sur la piste du Spaceport America.

