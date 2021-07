Jeff Bezos dans l'espace avec une fusée Blue Origin

Mardi 20 juillet 2021, soit neuf jours après le voyage spatial du milliardaire Richard Branson à bord du vaisseau VSS Unity de Virgin Galactic, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et homme le plus riche du monde, s'est rendu à son tour, accompagné de 3 autres passagers, dans l'espace à bord d'une capsule propulsée par la fusée réutilisable New Shepard de sa société Blue Origin. Le décollage s'est déroulé depuis le Launch Site One, la base de lancement de la compagnie située dans l'ouest du Texas, puis la capsule a été larguée à 75 km d'altitude pour ensuite dépasser légèrement les 100 km d'altitude, frontière de l'espace d'après la Fédération aéronautique internationale. Après 3 minutes de vol orbital, pour un vol total de 11 minutes, la capsule a fait son retour sur Terre, freinées par trois parachutes et des rétrofusées. Le lanceur New Shepard est également revenu vers une aire d'atterrissage près du site de lancement.

