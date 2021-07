Vidéo : Le milliardaire Jeff Bezos dans l'espace avec une fusée Blue Origin Posté par Skwatek

Neuf jours après le voyage spatial du milliardaire Richard Branson, c'était au tour de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, de se rendre dans l'espace à bord d'une capsule propulsée par la fusée New Shepard de Blue Origin.



Vidéo () : Jeff Bezos dans l'espace avec une fusée Blue Origin





Vidéo : Richard Branson dans l'espace à bord de VSS Unity Vidéo : La plus grande carte 3D de l'Univers Image : L'astronaute Thomas Pesquet prend une photo de la France

Gudevski
Ils sont en classe économique ou en classe affaires ?

dubstyle
Austin Powers - Fusée en forme de...

Vecto971
Ils préfèrent jouer à la balle plutôt que d'admirer le paysage...Donner du lard à des cochons

Jinroh
A une lettre pres c etais Jeff Bozot...

Solostaran

La capsule est beaucoup moins élégante et spacieuse que la navette de Virgin Galactic. Mais par contre le lancement en lui même est carrément bien moins polluant que celui de Virgin. Mais j'ai peur que tout le monde se dirige vers Virgin ... enfin pas moi de toute façon, ni l'un ni l'autre

psikopate

ces milliardaires sont vraiment des sans-gêne ! et les gestes barrières ?

Remkage
Pendant quelques minutes Jeff Bezos n'était plus l'homme le plus riche sur Terre!

forsnox
C'est la même chose que quand le collègue vient le matin avec une voiture neuve, mais version milliardaire

Dikachu

Je trouve qu'il manquerait plus que 2 petits boosters latéraux à cette fusée pour véritablement la rendre culte, mais bon

BobDylan
Que l'on aime ou pas Jeff Bezos, il faut reconnaitre qu'avec une partie de son pognon il essaye de faire avancer le schmilblick, et ne se contente pas de se toucher dans un palais en marbre avec des robinets en or à la con.

FanfanLaTulipe



Mêmes sensations, mais nettement moins cher. Sinon y'a ça: https://www.youtube.com/watch?v=ZlpyTNsI17w