La plus grande carte 3D de l'Univers

Lundi 20 juillet 2020, des astrophysiciens ont dévoilé la plus grande carte en 3D de l'expansion de l'Univers jamais réalisée, fruit d’une collaboration de plus de vingt ans entre des centaines de scientifiques issus d’une trentaine d’institutions différentes à travers le monde. Elle a été conçue à partir de l'analyse de plus de quatre millions de galaxies et de quasars, des noyaux de galaxie extrêmement lumineux. « Ce travail nous offre tout simplement l'histoire de l'expansion de l'univers la plus complète à ce jour. », a déclaré Will Percival, chercheur de l'Université de Waterloo.

