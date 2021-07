Vidéo : Une balançoire cède au-dessus de la gorge de Soulak profond de 1500 mètres Posté par THSSS

En Russie, deux femmes à la recherche de sensations fortes font de la balançoires au bord de la gorge de Soulak



Vidéo (45s) : Faire de la balançoire au-dessus du vide





Auteur Conversation Paz59 Je viens d'arriver Inscrit le: 10/5/2019 Envois: 9 Re: Une balançoire cède au-dessus de la gorge de Soulak p... Re: Une balançoire cède au-dessus de la gorge de Soulak p... 3 J'ai pas l'impression que la chaine casse, mais plutôt que le coté de la balançoire tape le montant et fasse chuter les occupantes. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3923 Karma: 16147 Re: Une balançoire cède au-dessus de la gorge de Soulak p... Re: Une balançoire cède au-dessus de la gorge de Soulak p... 0 Comment ça a pas l'air safe... Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 189 Karma: 788 Re: Une balançoire cède au-dessus de la gorge de Soulak p... Re: Une balançoire cède au-dessus de la gorge de Soulak p... 0 Et après on critique les mesures de sécurité misent en place par nos amis forains… je vous jure Ze-GIF Je suis accro Inscrit le: 26/5/2021 Envois: 535 Karma: 522 Re: Une balançoire cède au-dessus de la gorge de Soulak p... Re: Une balançoire cède au-dessus de la gorge de Soulak p... 0 Elles ont pétée un câble bitoon Je m'installe Inscrit le: 7/4/2005 Envois: 194 Re: Une balançoire cède au-dessus de la gorge de Soulak p... Re: Une balançoire cède au-dessus de la gorge de Soulak p... 0 C'te coup de panique de l'enfer !! Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3261 Karma: 1477 Re: Une balançoire cède au-dessus de la gorge de Soulak p... Re: Une balançoire cède au-dessus de la gorge de Soulak p... 0 C'est une mise en abyme !



présentement ça ne veut rien dire, c'est juste pour le jeu de mot 21210 J'aime glander ici Inscrit le: 23/8/2015 Envois: 5145 Karma: 2924 Re: Une balançoire cède au-dessus de la gorge de Soulak p... Re: Une balançoire cède au-dessus de la gorge de Soulak p... 0 Gorge du Soulak et non "de", le Soulak étant un fleuve russe. PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11517 Karma: 11402 Re: Une balançoire cède au-dessus de la gorge de Soulak p... Re: Une balançoire cède au-dessus de la gorge de Soulak p... 0 deux femmes à la recherche de sensations fortes



Je crois qu'elles ont eu leur dose. Citation :Je crois qu'elles ont eu leur dose. adurnat Je m'installe Inscrit le: 12/1/2008 Envois: 200 Karma: 152 Re: Une balançoire cède au-dessus de la gorge de Soulak p... Re: Une balançoire cède au-dessus de la gorge de Soulak p... 0 Ca se VOIT que c'est de mauvaise qualité. Je comprenais pas comment ça pouvait être utilisé tel quel.

Puis j'ai vu que c'était en Russie. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2583 Karma: 6283 Re: Une balançoire cède au-dessus de la gorge de Soulak p... Re: Une balançoire cède au-dessus de la gorge de Soulak p... 1 j'ai plutôt l'impression que celui qui pousse fait un peu n'importe quoi ; la balançoire tape les poteaux à gauche et se déséquilibre. et patatra ... LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3348 Karma: 912 Re: Une balançoire cède au-dessus de la gorge de Soulak p... Re: Une balançoire cède au-dessus de la gorge de Soulak p... 0 Elles aussi ont dû faire pipi en public je pense... Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 10949 Karma: 7546 En ligne ! Re: Une balançoire cède au-dessus de la gorge de Soulak p... Re: Une balançoire cède au-dessus de la gorge de Soulak p... 0 C'est Régis qui a fait l'installation ? Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4882 Karma: 7278 Re: Une balançoire cède au-dessus de la gorge de Soulak p... Re: Une balançoire cède au-dessus de la gorge de Soulak p... 0

@Kwisatz

Et après on critique les mesures de sécurité misent en place par nos amis forains… je vous jure

C est comme dans tout. Faut adapter les mesures. Un fois a Lille y'avait une sorte de tobboga....casque et harnais pour une descente de...je deconne pas 3 sc. 3 mn par harnais. Citation :C est comme dans tout. Faut adapter les mesures. Un fois a Lille y'avait une sorte de tobboga....casque et harnais pour une descente de...je deconne pas 3 sc. 3 mn par harnais. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1388 Karma: 2360 En ligne ! Re: Une balançoire cède au-dessus de la gorge de Soulak p... Re: Une balançoire cède au-dessus de la gorge de Soulak p... 0 Pourquoi faire de la balançoire au dessus d'un gouffre ?



Pour avoir des sensations fortes, je crois qu'elles s'y attendaient pas à autant de sensations ! Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 7192 Karma: 3055 Re: Une balançoire cède au-dessus de la gorge de Soulak p... Re: Une balançoire cède au-dessus de la gorge de Soulak p... 1 @dtclulu



@dtclulu

C'est ce que je pensais c'est surtout le mec qui fait n'importe quoi en poussant à l'arrache du coups ça tape sur le côté.