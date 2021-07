Faire de la balançoire au-dessus du vide

En république du Daghestan en Russie, deux femmes à la recherche de sensations fortes font de la balançoire au bord de la gorge de Soulak profond de 1500 mètres. Poussée par un homme, une des chaines de la balançoire cède et fait chuter les deux femmes dans le vide. Heureusement, une plateforme de sécurité située en dessous a retenu leur chute. Elles n'ont été que légèrement blessées. Le canyon de Soulak est le plus profond d'Europe et plus profond que le Grand Canyon aux États-Unis.

