Vidéo : Une voiture fait un impressionnant vol plané au cours d'un délit de fuite (États-Unis) Posté par Skwatek

Au cours d'un délit de fuite, une voiture fait un impressionnant vol plané lors d'une sortie de route à Yuba City, en Californie.



Vidéo (1mn47s) : Une voiture fait un impressionnant vol plané





"Transportée à l'hôpital, la conductrice n'a été que légèrement blessée. "

plus que 8 vies stadros83 Je viens d'arriver Inscrit le: 13/1/2015 Envois: 99 Karma: 94 Re: Une voiture fait un impressionnant vol plané au cours... Re: Une voiture fait un impressionnant vol plané au cours... 1 Le mec met quand même une bonne minute pour sortir de sa voiture et aller voir... Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1991 Karma: 3370 Re: Une voiture fait un impressionnant vol plané au cours... Re: Une voiture fait un impressionnant vol plané au cours... 0

La conductrice n'a été que légèrement blessée.



La peinture de la voiture a été légèrement rayée aussi. Il lui en coutera au moins 3,99 €.

Citation :La peinture de la voiture a été légèrement rayée aussi. Il lui en coutera au moins 3,99 €. faconnable Je m'installe Inscrit le: 24/6/2017 Envois: 175 Karma: 415 Re: Une voiture fait un impressionnant vol plané au cours... Re: Une voiture fait un impressionnant vol plané au cours... 0

Nine - One - One Nine - One - One Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 10982 Karma: 7568 Re: Une voiture fait un impressionnant vol plané au cours... Re: Une voiture fait un impressionnant vol plané au cours... 1 Il est de retour !!!





l'homme qui tombe a pic (générique version longue) faconnable Je m'installe Inscrit le: 24/6/2017 Envois: 175 Karma: 415 Re: Une voiture fait un impressionnant vol plané au cours... Re: Une voiture fait un impressionnant vol plané au cours... 0 Par contre, elle a fait un malaise ou autre chose ?

Parce que là, je ne m'explique pas le pourquoi du comment. erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2718 Karma: 2036 En ligne ! Re: Une voiture fait un impressionnant vol plané au cours... Re: Une voiture fait un impressionnant vol plané au cours... 2 stadros83

Citation : Le mec met quand même une bonne minute pour sortir de sa voiture et aller voir...



s'assurer de la sécurité autour de soi

alerter



PUIS



secourir



il a tout bien fait, se précipiter est plutôt dangereux... on n'est pas dans la situation de romain grosjean là Citation :s'assurer de la sécurité autour de soialerterPUISsecouriril a tout bien fait, se précipiter est plutôt dangereux... on n'est pas dans la situation de romain grosjean là Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 10982 Karma: 7568 Re: Une voiture fait un impressionnant vol plané au cours... Re: Une voiture fait un impressionnant vol plané au cours... 0

@stadros83

Le mec met quand même une bonne minute pour sortir de sa voiture et aller voir...

En même temps il appelle le 911 d'abord ^^ Citation :En même temps il appelle le 911 d'abord ^^ Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3132 Karma: 3780 Re: Une voiture fait un impressionnant vol plané au cours... Re: Une voiture fait un impressionnant vol plané au cours... 0 Il aura fallut que la voiture prenne feu pour qu'il décide à sortir ses fesses et aller voir 1 minute après le crash



@erwaninho



Bien d'accord, mais pour être informé de la situation, tu peux pas juste rester dans ta voiture à essayer de deviner ce qui se passe au loin.

Là le mec le dit lui même : il ne savait même pas si la voiture était occupée Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5756 Karma: 5493 Re: Une voiture fait un impressionnant vol plané au cours... Re: Une voiture fait un impressionnant vol plané au cours... 0 Il sort au bout d'une minute ?

Vieux motard que jamais. stadros83 Je viens d'arriver Inscrit le: 13/1/2015 Envois: 99 Karma: 94 Re: Une voiture fait un impressionnant vol plané au cours... Re: Une voiture fait un impressionnant vol plané au cours... 0 @Baba-Yaga

Sa femme appelle je dirais plutôt Kleyth Je suis accro Inscrit le: 11/10/2012 Envois: 514 Karma: 192 Re: Une voiture fait un impressionnant vol plané au cours... Re: Une voiture fait un impressionnant vol plané au cours... 0 @Minimarket

après faut être "prêt" à voir un éventuel mort/très mal en point, ce qui n'ets pas forcément le cas de tout le monde. Ca plus les cris autour, ça aide pas. nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1173 Karma: 2060 Re: Une voiture fait un impressionnant vol plané au cours... Re: Une voiture fait un impressionnant vol plané au cours... 0 @faconnable Elle a doublé en accélérant, ça pardonne pas.. Kratos2077 Je m'installe Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 301 Karma: 168 Re: Une voiture fait un impressionnant vol plané au cours... Re: Une voiture fait un impressionnant vol plané au cours... 0 Je me disais : pour un délit de fuite, il roule pas vite... et puis je l'ai vu arriver nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1173 Karma: 2060 Re: Une voiture fait un impressionnant vol plané au cours... Re: Une voiture fait un impressionnant vol plané au cours... 0 Edit: doublon qsghjklm Chaleur ! Inscrit le: 10/7/2017 Envois: 69 Karma: 147 Re: Une voiture fait un impressionnant vol plané au cours... Re: Une voiture fait un impressionnant vol plané au cours... 0 gnégnégné il met une bonne minute à y aller, alors que 90% des gens n'auraient pas osés bouger en voyant la voiture fumer camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 720 Karma: 2486 En ligne ! Re: Une voiture fait un impressionnant vol plané au cours... Re: Une voiture fait un impressionnant vol plané au cours... 0 C'est la suite du mec au rond point





