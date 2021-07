Vidéo : Qui est le con qui a mis ce panneau en plein milieu du passage ? Posté par -Flo-

Un employé peu précautionneux a laissé un panneau « Sol glissant » en plein milieu du passage d'un restaurant. Heureusement qu'une cliente n'a que trébuché dedans, elle aurait pu tomber. Peu rancunière envers le restaurant, elle n'en a tenu rigueur à personne et a gentiment déplacé le panneau hors du passage pour que plus personne ne risque de le percuter. Bravo à elle pour son civisme.







Vidéo () : Femme vs Panneau « Sol glissant »





maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 144 Karma: 616 Re: Qui est le con qui a mis ce panneau en plein milieu d... Re: Qui est le con qui a mis ce panneau en plein milieu d... 0 La femme était trop occupée par la liste des courses, avant d'aller chercher les enfants à la crèche, tout simplement. Nark0t1k Je m'installe Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 412 Karma: 325 Re: Qui est le con qui a mis ce panneau en plein milieu d... Re: Qui est le con qui a mis ce panneau en plein milieu d... 1 Je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que ca résume bien le monde fabiolerusse Je viens d'arriver Inscrit le: 6/12/2012 Envois: 78 Karma: 103 Re: Qui est le con qui a mis ce panneau en plein milieu d... Re: Qui est le con qui a mis ce panneau en plein milieu d... 2 Faire et défaire ... Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 194 Karma: 790 Re: Qui est le con qui a mis ce panneau en plein milieu d... Re: Qui est le con qui a mis ce panneau en plein milieu d... 0

@maxbren

La femme était trop occupée par la liste des courses, avant d'aller chercher les enfants à la crèche, tout simplement.



@maxbren

La femme était trop occupée par la liste des courses, avant d'aller chercher les enfants à la crèche, tout simplement.



Je pense surtout qu'elle n'est pas tombé dans le panneau Citation :Je pense surtout qu'elle n'est pas tombé dans le panneau Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4899 Karma: 7280 Re: Qui est le con qui a mis ce panneau en plein milieu d... Re: Qui est le con qui a mis ce panneau en plein milieu d... 0 Sûrement un con..