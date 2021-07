Vidéo : Le crash de Max Verstappen depuis une tribune lors du GP de Grande-Bretagne Posté par Kilroy1

Le crash du pilote de Formule 1 Max Verstappen filmé depuis une tribune lors du Grand Prix de Grande-Bretagne.



Vidéo (31s) : Crash de Max Verstappen depuis une tribune





51G?! Et il arrivait encore à conduire? Surement un breton! AidenCrowl Je viens d'arriver Inscrit le: 16/8/2015 Envois: 74 Karma: 234 Re: Le crash de Max Verstappen depuis une tribune lors du... Re: Le crash de Max Verstappen depuis une tribune lors du... 0 En même temps rouler avec 51 G, déjà moi avec 1 gramme dans le sang j'ai du mal à marcher



Blague à part, on en parle des mecs contents d'avoir filmé le crash sans se demander si le pilote va bien ?



Blague à part, on en parle des mecs contents d'avoir filmé le crash sans se demander si le pilote va bien ? LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4850 Karma: 12931 En ligne ! Re: Le crash de Max Verstappen depuis une tribune lors du... Re: Le crash de Max Verstappen depuis une tribune lors du... 0 C'est sûr que c'est plus impréssionant qu'au circuit de Nürburgring en Allemagne mongo1994 Je suis accro Inscrit le: 28/12/2014 Envois: 506 Karma: 260 Re: Le crash de Max Verstappen depuis une tribune lors du... Re: Le crash de Max Verstappen depuis une tribune lors du... 0 @kitsh C'est la partie Belge qui est en lui hanouna Je viens d'arriver Inscrit le: 9/2/2019 Envois: 18 Karma: 58 Re: Le crash de Max Verstappen depuis une tribune lors du... Re: Le crash de Max Verstappen depuis une tribune lors du... 0 On salut la performance du cadreur, qui nous permet d'apprécier pleinement la scène.

C'est rare, très rare ! Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3270 Karma: 1480 Re: Le crash de Max Verstappen depuis une tribune lors du... Re: Le crash de Max Verstappen depuis une tribune lors du... 0 Sortie de route, un tout petit peu aidé par Lewis Hamilton MrBoombaStick Je viens d'arriver Inscrit le: 21/4/2020 Envois: 41 Re: Le crash de Max Verstappen depuis une tribune lors du... Re: Le crash de Max Verstappen depuis une tribune lors du... 0 Et le gusse portant sa casquette avec l'étiquette, on en parle ? poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3162 Karma: 901 Re: Le crash de Max Verstappen depuis une tribune lors du... Re: Le crash de Max Verstappen depuis une tribune lors du... 0

Haha, parfait pour la ramener au magasin juste après s'en être servi tout l'aprem. Citation :Haha, parfait pour la ramener au magasin juste après s'en être servi tout l'aprem. MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1589 Karma: 2766 En ligne ! Re: Le crash de Max Verstappen depuis une tribune lors du... Re: Le crash de Max Verstappen depuis une tribune lors du... 0

51 G ??? Le patron de l'écurie Red Bull est sûrement marseillais !