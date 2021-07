Vidéo : Un acrobate chute d'une Roue de la mort pendant une foire (États-Unis) Posté par THSSS

Vidéo déconseillée aux plus sensibles

Un acrobate chute d'une Roue de la mort pendant la foire Barnstable County Fair de Falmouth, dans le Massachusetts.



Vidéo () : Un acrobate chute d'une Roue de la mort





Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 707 Karma: 2669 Re: Un acrobate chute d'une Roue de la mort pendant ... Re: Un acrobate chute d'une Roue de la mort pendant ... 2 Pas mal le bonus de Jackass ! forsnox Je viens d'arriver Inscrit le: 2/11/2011 Envois: 24 Karma: 104 Re: Un acrobate chute d'une Roue de la mort pendant ... Re: Un acrobate chute d'une Roue de la mort pendant ... 1 Quoi ses jours pas en danger ???!!! Encore une attraction qui porte mal son nom.. avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1923 Karma: 1253 Re: Un acrobate chute d'une Roue de la mort pendant ... Re: Un acrobate chute d'une Roue de la mort pendant ... 1 J'ai regardé plusieurs fois je n'arrive pas à savoir s'il aurait mieux valu pour lui qu'il tombe directement au sol.

Une video qui fait mal à voir en tout cas,j'espere qu'il va s'en tirer sans trop de sequelles. ludooooo Je suis accro Inscrit le: 5/10/2010 Envois: 979 Karma: 342 Re: Un acrobate chute d'une Roue de la mort pendant ... Re: Un acrobate chute d'une Roue de la mort pendant ... 1 T'as vraiment l'impression qu'il tombe au moment ou c'est le plus calme pour lui... Je veux dire, je m'attendais à ce qu'il tombe aux moments de faire ses sauts et pirouettes. LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3352 Karma: 922 Re: Un acrobate chute d'une Roue de la mort pendant ... Re: Un acrobate chute d'une Roue de la mort pendant ... 0 Ca a l'air facile jusqu'au moment où... saihtam Je viens d'arriver Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 68 Karma: 88 Re: Un acrobate chute d'une Roue de la mort pendant ... Re: Un acrobate chute d'une Roue de la mort pendant ... 0 @avalon471 tomber directement sur le sol c'est risquer de tomber directement sur la tête et de cette hauteur le résultat serait direct.

J'espère juste qu'il ne s'est pas fait de lésion de la moelle épinière lors du choc avec le contre poids...

? » Apres la chute, toujours ce moment de flottement dans le public : « tu crois que ca fait partie du numéro? »