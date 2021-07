Vidéo : Des automobilistes volent de la marchandise après un accident sur l'A35 Posté par Skwatek

Des automobilistes s'arrêtent sur l'autoroute A35 près de Mulhouse pour voler des dosettes de café tombées sur la chaussée suite à un accident impliquant 3 camions.







Vidéo (59s) : Des automobilistes volent de la marchandise sur l'A35





De vrais vautours...

26 commentaires Auteur Conversation PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11540 Karma: 11476 Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... 9 D'où l'expression "Tombé du camion", littéralement.



[c'est du troll] Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 127 Karma: 490 Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... 4 Ça peut paraître aberrant, mais après réflexion, ces dosettes finiront à la poubelle…autant que ça serve, tant que le fait de s'arrêter pour les ramasser ne provoque pas d'accident… Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5767 Karma: 5503 Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... 1 @Jujube51



















[c'est du troll] Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 127 Karma: 490 Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... 4 Ça peut paraître aberrant, mais après réflexion, ces dosettes finiront à la poubelle…autant que ça serve, tant que le fait de s’arrêter pour les ramasser ne provoque pas d’accident… Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5767 Karma: 5503 Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... 1 @Jujube51

Exactement : elles ne sont plus bonnes à la vente, autant se servir.

Et ça marche aussi pour les camions de brasserie. Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 4122 Karma: 4699 Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... 1 "Sur l'autoroute faire une pause café toutes les deux heures" Zoltek Je m'installe Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 239 Karma: 238 Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... 2 Ben ils ont bien raison, elles sont vouées à la destruction, autant les récupérer. pOpO_510 Je m'installe Inscrit le: 17/4/2008 Envois: 348 Karma: 676 En ligne ! Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... 1 What else ? erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2721 Karma: 2072 Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... 3 le bon sens qui arrive enfin après les rageux du dessus





le truc va partir à la poubelle, si vous avez une cafetière comme ça, profitez-en



(moi pas, café filtre fraîchement moulu powa) Aktunowihio Je m'installe Inscrit le: 4/6/2014 Envois: 237 Karma: 229 Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... 0 J'ai pas vu le motard...



Perso, je ne me serais pas arrêté, je n'aime pas les dosettes, je préfère le bon café. SunnySeb Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2021 Envois: 13 Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... 3 @erwaninho Exactement ce que je me disais. pour moi ce ne sont pas des voleurs, ils nettoient un gros gaspillage qui aurai fini à la poubelle. Gring Je m'installe Inscrit le: 22/10/2012 Envois: 433 Karma: 303 Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... 0

@Olyer

Je suis partagé entre du dégoût et de la tristesse, car quand on en vient à "voler" du café qui tombe du camion c'est qu'il y a un problème. L'écart pauvres/riches empire et le prix de la vie s'accélère. Notre système est a bout de souffle...



Je doute que ces personnes soient pauvres.

C'est juste l'appât du gain. Citation :Je doute que ces personnes soient pauvres.C'est juste l'appât du gain. SilSyS Je viens d'arriver Inscrit le: 15/2/2013 Envois: 11 Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... 0 Olyer Je suis accro Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 1099 Karma: 1315 En ligne ! Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... 0 @Gring Peut-être, mais en général quand tu as les moyens l'appât de ce type de gains ne t'intéresse pas. Ustost Je suis accro Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 596 Karma: 892 Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... 0 Avec des morceaux de goudron... Miam... l3aronsansgland Je viens d'arriver Inscrit le: 14/2/2010 Envois: 44 Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... 0 C’te tiers-monde poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3165 Karma: 905 Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... 0

@Gring

Citation :

@Olyer

Je suis partagé entre du dégoût et de la tristesse, car quand on en vient à "voler" du café qui tombe du camion c'est qu'il y a un problème. L'écart pauvres/riches empire et le prix de la vie s'accélère. Notre système est a bout de souffle...



Je doute que ces personnes soient pauvres.

C'est juste l'appât du gain.



Exactement, les vrais pauvres déjà ils sont pas là, ils sont en blablacar ou en stop sur la nationale.



Là c'est juste des charognards, affligeant.



Exactement, les vrais pauvres déjà ils sont pas là, ils sont en blablacar ou en stop sur la nationale.

Là c'est juste des charognards, affligeant.

Peut être que la marchandise aurait été jetés avec de la javelle dessus, peut être pas, si vous voulez mon avis les automobilistes en question ne se sont pas posé la question... Povidone Je suis accro Inscrit le: 26/12/2013 Envois: 844 En ligne ! Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... 0 @Olyer Quand on en vient à ramasser des dosettes de café tombées du camion c'est qu'il y a un problème en effet mais il n'est pas là ou tu crois, ces gens n'ont pas l'air d'être dans la pauvreté. Kentriodon Je suis accro Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 551 Karma: 978 En ligne ! Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... 0 Ceux bloqués dans la file je comprends, mais je ne vois pas la raison de l'arrêt du premier véhicule sur la sortie ? Modafoka Je m'installe Inscrit le: 11/2/2016 Envois: 272 Karma: 236 En ligne ! Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un ... 0 Hot coffee mod