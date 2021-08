Vidéo : Une femme fait tomber ses lunettes dans l’enclos des orangs-outans Posté par -Flo-

Une femme a fait tomber ses lunettes de soleil dans l'enclos des orangs-outans d'un zoo en Indonésie. Le malheur des uns fait le bonheur des autres…







Vidéo () : Un orang-outan avec des lunettes de soleil





Auteur Conversation UnCurieuxDuWeb Je m'installe Inscrit le: 18/6/2009 Envois: 188 Karma: 356 Re: Une femme fait tomber ses lunettes dans l'enclos des ... Re: Une femme fait tomber ses lunettes dans l'enclos des ... 2 Probablement moins débile que certains humains LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4891 Karma: 12975 Re: Une femme fait tomber ses lunettes dans l'enclos des ... Re: Une femme fait tomber ses lunettes dans l'enclos des ... 0 Hahaha, sacré phil! Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 7243 Karma: 3088 Re: Une femme fait tomber ses lunettes dans l'enclos des ... Re: Une femme fait tomber ses lunettes dans l'enclos des ... 1

Le Livre de la Jungle *Etre un homme comme vous* [I Wan'na Be Like You] Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2319 Karma: 2895 Re: Une femme fait tomber ses lunettes dans l'enclos des ... Re: Une femme fait tomber ses lunettes dans l'enclos des ... 1 "I accidentally "... tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2401 Karma: 3229 Re: Une femme fait tomber ses lunettes dans l'enclos des ... Re: Une femme fait tomber ses lunettes dans l'enclos des ... 1 morganiser C'est n'importe quoi cette vidéo, elle dure 1min et la femme fait tomber (enfin lance ) ses lunettes seulement à partir de 54sec !! d'ailleurs c'est marrant de voir un koreussien en vidéo, salut a toi @ dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1735 Karma: 6639 Re: Une femme fait tomber ses lunettes dans l'enclos des ... Re: Une femme fait tomber ses lunettes dans l'enclos des ... 3 Tellement intelligent. Et donc probablement très conscient de son sort.

Ca fait flipper de voir qu'on met ces êtres en cage.

Ca fait flipper de voir qu'on met ces êtres en cage. tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2401 Karma: 3229 Re: Une femme fait tomber ses lunettes dans l’enclos des ... Re: Une femme fait tomber ses lunettes dans l’enclos des ... 0

@dylsexique

Tellement intelligent. Et donc probablement très conscient de son sort.

Ca fait flipper de voir qu'on met ces êtres en cage.

