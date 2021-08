Vidéo : Une évacuation par bateau ressemble à une balade sur le Styx (Grèce) Posté par -Flo-

Des personnes sont évacuées par bateau des incendies qui ravagent la Grèce. La scène donne l’impression de touristes visitant l’Enfer via une balade sur le Styx.





Vidéo (35s) : Navigation sur le Styx





Sur le même sujet :

Vidéo : Un « œil de feu » sur l’océan Vidéo : Pompiers prisonniers des flammes dans leur camion Vidéo : Pris au piège en voiture dans un feu de forêt Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1674 Karma: 1058 Re: Une évacuation par bateau ressemble à une balade sur ... Re: Une évacuation par bateau ressemble à une balade sur ... 0 Bienvenue en enfer !



Il va se faire des couilles en or le passeur avec tout ses touristes.. Hightonian Je viens d'arriver Inscrit le: 30/5/2017 Envois: 99 Karma: 167 Re: Une évacuation par bateau ressemble à une balade sur ... Re: Une évacuation par bateau ressemble à une balade sur ... 0 Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21350 Karma: 17811 Re: Une évacuation par bateau ressemble à une balade sur ... Re: Une évacuation par bateau ressemble à une balade sur ... 4 ET SINON, SI TU FILMAIS À L'HORIZONTALE, T'AURAIS PAS BESOIN DE FAIRE DES ALLERS-RETOURS !!!



Bordel les gens sont des abrutis c'est incroyable !





Pardon. Zoltek Je m'installe Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 247 Karma: 240 Re: Une évacuation par bateau ressemble à une balade sur ... Re: Une évacuation par bateau ressemble à une balade sur ... 1 "C'est l'apocalypse carpentier !" poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3180 Karma: 908 Re: Une évacuation par bateau ressemble à une balade sur ... Re: Une évacuation par bateau ressemble à une balade sur ... 1

@Geo-graphic

ET SINON, SI TU FILMAIS À L'HORIZONTALE, T'AURAIS PAS BESOIN DE FAIRE DES ALLERS-RETOURS !!!



Bordel les gens sont des abrutis c'est incroyable !





Pardon.

+9001 Citation :+9001 lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1611 Karma: 3135 Re: Une évacuation par bateau ressemble à une balade sur ... Re: Une évacuation par bateau ressemble à une balade sur ... 1 @Zoltek "J'aurais pas dit mieux mon commandant!" Indalcio Je suis accro Inscrit le: 3/6/2006 Envois: 1001 Karma: 194 En ligne ! Re: Une évacuation par bateau ressemble à une balade sur ... Re: Une évacuation par bateau ressemble à une balade sur ... 0 Alors c'est à peu prêt à ça que va ressembler la fin de l'humanité? évacuer vers nul part alors que tout brule, par centaines, ou milliers, et filmer le tout avec nos smartphone?

ça approche, très vite, ça va nous faire tout drôle a tous. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.