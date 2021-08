Navigation sur le Styx

Vendredi 6 août 2021, alors que de violents incendies ravagent la Grèce, dévorant forêts et habitations depuis une dizaine de jours, plus de 1300 personnes ont été évacuées par bateau de l'île d'Eubée au cours de la nuit, donnant ainsi l’impression de touristes visitant l’Enfer via une balade sur le Styx, l'un des fleuves des Enfers dans la mythologie grecque.

