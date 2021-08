Vidéo : Deux trafiquants rencontrent des touristes en manque d'action Posté par gazeleau

Sur une plage d'Espagne, deux trafiquants tentant de fuir les grades-côtes ramassent les mandales des tontons en tong.







Vidéo (1mn35s) : Des narcotrafiquants arrêtés par des touristes sur une plage (Espagne)





ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1435 Karma: 2463 Re: Deux trafiquants rencontrent des touristes en manque ... Re: Deux trafiquants rencontrent des touristes en manque ... 2 Pas sur qu'ils étaient en manque d'action, ils ont surtout vu 2 débiles qui ont presque écrasés un touriste sur le sable et qui aurait pu assommer un baigneur ...

Et pendant ce temps là, les 2 chiens eux ne pensent qu'à jouer !



Et pendant ce temps là, les 2 chiens eux ne pensent qu'à jouer ! AymericCaron Je suis accro Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 1417 Karma: 608 En ligne ! Re: Deux trafiquants rencontrent des touristes en manque ... Re: Deux trafiquants rencontrent des touristes en manque ... 0

Comment osez-vous critiquer la sainte description du Dieu Hamster ! Hérétique !



Chouette vidéo 2 trafiquants hors d'état de nuire et 808kg de merde qui n'iront pas polluer l'Espagne et/ou l'Europe.

Les gens ont surtout réagi au fait que les deux connards ont failli tuer des vacanciers avec leur bateau.

Une hélice de hors-bord, y a pas mieux comme hachoir à viande. Olyer Je suis accro Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 1214 Karma: 1434 Re: Deux trafiquants rencontrent des touristes en manque ... Re: Deux trafiquants rencontrent des touristes en manque ... 0 Meilleur moyen de se faire tuer, les trafiquants auraient pu avoir une arme. EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 644 Karma: 456 Re: Deux trafiquants rencontrent des touristes en manque ... Re: Deux trafiquants rencontrent des touristes en manque ... 0 Tout ça pour leur prendre leur haschich. dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1752 Karma: 6665 Re: Deux trafiquants rencontrent des touristes en manque ... Re: Deux trafiquants rencontrent des touristes en manque ... 0 Je n'aime pas quand des badauds font la justice eux-mêmes*



C'est un premier pas vers les boucs émissaires et le lynchage.



* Sauf situation d'autodéfense/de danger immédiat — chose que j'appelle de la survie, et non plus de la justice MrBoombaStick Je viens d'arriver Inscrit le: 21/4/2020 Envois: 45 Karma: 52 Re: Deux trafiquants rencontrent des touristes en manque ... Re: Deux trafiquants rencontrent des touristes en manque ... 4 @dylsexique

Tout dépend ce qu'ils font pour intervenir, non ?

Arrêter un type qui s'enfuit quand il est poursuivi par la police, sans aller jusqu'à le tabasser, n'est-ce pas du civisme plutôt que de l'auto-justice ?



Je précise que je n'aurais probablement pas arrêté ces gars car ils auraient pu être armés... Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 140 Karma: 450 Re: Deux trafiquants rencontrent des touristes en manque ... Re: Deux trafiquants rencontrent des touristes en manque ... 0 Go Fast dans le bateau, mais pas à pied ! Kurt_Meredh Je m'installe Inscrit le: 20/11/2016 Envois: 107 Karma: 222 Re: Deux trafiquants rencontrent des touristes en manque ... Re: Deux trafiquants rencontrent des touristes en manque ... 0

Quand on voit le coût que ça représente de chopper 2 gugusses et leur 800 kg de chichon, on se dit que ce serait beaucoup plus utile de légaliser et de se servir de l'argent gagné pour mettre plus d'écoles et plus d'hopitaux plus de justice sociale etc... on n'aurait pas de fusillades avec des morts quasi tous les jours.

Pas certain qu'on aurait vu la même scène en France. MrBoombaStick Je viens d'arriver Inscrit le: 21/4/2020 Envois: 45 Karma: 52 Re: Deux trafiquants rencontrent des touristes en manque ... Re: Deux trafiquants rencontrent des touristes en manque ... 0

Aucune passe... le placement est pas bon...

Il reste pas sur ses appuis..

Aucune intention à l'impact...

Non, non, franchement, ils sont pas prêts pour le monde de l'ovalie !



En tout cas, quand je vois la piètre qualité du jeu prodigué, je ne suis pas étonné du manque de résultat de l'équipe d'Espagne de Rugby.Aucune passe... le placement est pas bon...Il reste pas sur ses appuis..Aucune intention à l'impact...Non, non, franchement, ils sont pas prêts pour le monde de l'ovalie ! dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1752 Karma: 6665 Re: Deux trafiquants rencontrent des touristes en manque ... Re: Deux trafiquants rencontrent des touristes en manque ... 0

Bah, la limite est fine. A toi de juger...

Comme je l'ai dit, c'est un premier pas vers quelque chose de moins civilisé et de plus barbare.



Je ne dis pas qu'il faut rester muet et passif devant l'injustice. Si tu assistes à une agression, il me semble juste et courageux d'intervenir, parce que quelqu'un est en danger immédiat, et que tu remplis un rôle que personne n'était en train d'assurer (celui du défenseur)



Bah, la limite est fine. A toi de juger...

Comme je l'ai dit, c'est un premier pas vers quelque chose de moins civilisé et de plus barbare.

Je ne dis pas qu'il faut rester muet et passif devant l'injustice. Si tu assistes à une agression, il me semble juste et courageux d'intervenir, parce que quelqu'un est en danger immédiat, et que tu remplis un rôle que personne n'était en train d'assurer (celui du défenseur)

Ici, c'est différent à mon sens. La police est déjà sur le coup et les trafiquants ne sont pas en train de prendre les gens à partie (malgré leur arrivée... fracassante).

Sauf que tous ces trafiquants ne sont pas des activistes amoureux de cette drogue. Ils ne sont intéressés que par l'argent facile. Ils se tourneront vers d'autres trafic et il faudra toujours leur courir après.

Sauf que tous ces trafiquants ne sont pas des activistes amoureux de cette drogue. Ils ne sont intéressés que par l'argent facile. Ils se tourneront vers d'autres trafic et il faudra toujours leur courir après.

D'ailleurs, la preuve c'est qu'extrêmement peu sont consommateurs.