Des narcotrafiquants arrêtés par des touristes sur une plage (Espagne)

Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

A Melicena à Sorvilan en Espagne, un touriste filme un petit bateau débarquer sur plage, pourchassée par la garde civile. Deux trafiquants de drogue sautent du bateau et tentent de s'enfuir. Mais les baigneurs ne restent pas spectateurs et prennent part à l'action en tentant de les arrêter. Ils arrivent à plaquer un des deux hommes au sol. L'autre homme est arrêté par les policiers. Les deux hommes, âgés de 43 et 32 ans, transportaient 808 kg de haschich.

arrestation bateau drogue espagne plage touriste trafiquant