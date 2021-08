Vidéo : Des activistes défenseurs de la cause animale se cadenassent le cou à une chaine d'abattage Posté par -Flo-

Puis finalement ils se sont rendu compte que l'idée n'était pas si bonne que ça quand l'opérateur a mis la chaine en marche pour faire son travail...





Vidéo (2mn38s) : Des activistes se cadenassent à une chaine d'abattage de canards





Auteur Conversation UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 889 Karma: 814 Re: Des activistes défenseurs de la cause animale se cade... Re: Des activistes défenseurs de la cause animale se cade... 2 Vous navigateur est trop vieux Legih Je m'installe Inscrit le: 6/10/2011 Envois: 196 Karma: 501 Re: Des activistes défenseurs de la cause animale se cade... Re: Des activistes défenseurs de la cause animale se cade... 1 Encore un coup monté Ducantois1850 Je m'installe Inscrit le: 10/2/2012 Envois: 500 En ligne ! Re: Des activistes défenseurs de la cause animale se cade... Re: Des activistes défenseurs de la cause animale se cade... 1 Voilà qui tord le cou aux idées reçues. EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 648 Karma: 462 Re: Des activistes défenseurs de la cause animale se cade... Re: Des activistes défenseurs de la cause animale se cade... 1 J'aime bien le bourreau, à l'arrière, qui se lave un peu pour la caméra.



J'aime la viande, mais j'avoue que même si je trouve leur action un peu ridicule, quand je vois ces bêtes entassées dans des bacs ou pendues par les pattes dans l'attente de se faire égorger en masse, ça me donne plutôt envie de les sauver que de les avaler.



Siegfried Je suis accro Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 520 Karma: 388 En ligne ! Re: Des activistes défenseurs de la cause animale se cade... Re: Des activistes défenseurs de la cause animale se cade... 0 BigUp à l'operateur de la chaine.



Les militants de pacotille, qui font les malins et cédent à leur propre menaces.



Les militants de pacotille, qui font les malins et cédent à leur propre menaces.

Dans un pays démocratique on exprime son opinion par les manifestation et on agit par les urnes. Pas par ce genre d'acte arbitraire



Bon après je sais qu'on va tomber sur des mecs qui vont quand même blâmer l'operateur de la chaine en disant "oh lala c'est dangereux il est responsable", les mêmes qui accusent les policier d'utiliser leur matraque quand ils ont affaire à un homme violent.

Donc je répond d'avance : La personne responsable est avant tout celle qui s'attache à la chaine et retire la clé. Rayflex Je m'installe Inscrit le: 20/1/2015 Envois: 439 Karma: 1454 Re: Des activistes défenseurs de la cause animale se cade... Re: Des activistes défenseurs de la cause animale se cade... 1 Ça va ça peut arriver de se tromper, c'est vrai que c'est plus gros que d'habitude, et que ça porte des vêtements, mais ça fait quand même une bonne terrine ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1535 Karma: 2702 Re: Des activistes défenseurs de la cause animale se cade... Re: Des activistes défenseurs de la cause animale se cade... 2



Skureuil Je viens d'arriver Inscrit le: 19/1/2019 Envois: 27 En ligne ! Re: Des activistes défenseurs de la cause animale se cade... Re: Des activistes défenseurs de la cause animale se cade... 0 Cadenasser le sectionneur ouvert ou verrouiller un arrêt d'urgence avant de coincer sa tête la dedans aurait sans doute été une bonne idée !