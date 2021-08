Vidéo : Un train percute une pale d'éolienne sur un passage à niveau (États-Unis) Posté par THSSS

Un train de marchandise percute une pale d'éolienne sur un passage à niveau à Luling, au Texas.



Vidéo (39s) : Train vs Pale d'éolienne





Auteur Conversation Kentriodon Je suis accro Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 570 Karma: 1006 Re: Un train percute une pale d'éolienne sur un pass... Re: Un train percute une pale d'éolienne sur un pass... 0 Là-bas aussi ils sont envahis par ces asperges géantes ?! vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1226 Karma: 1209 Re: Un train percute une pale d'éolienne sur un pass... Re: Un train percute une pale d'éolienne sur un pass... 4 alors,



"oh my god" ou "Théma wesh"? bisonravi1987 Je viens d'arriver Inscrit le: 9/12/2013 Envois: 52 Re: Un train percute une pale d'éolienne sur un pass... Re: Un train percute une pale d'éolienne sur un pass... 1 le chauffeur à dût faire pale figure ... maintenant il est au courant du danger ! n666eo Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2018 Envois: 18 Re: Un train percute une pale d'éolienne sur un pass... Re: Un train percute une pale d'éolienne sur un pass... 0 vantage93 : l'un est grammaticalement correct, l'autre pas... Un critère comme un autre... : l'un est grammaticalement correct, l'autre pas...Un critère comme un autre... mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6170 Karma: 1665 Re: Un train percute une pale d'éolienne sur un pass... Re: Un train percute une pale d'éolienne sur un pass... 2 La décision finale de traverser coûte que coûte en défonçant le tout était bonne.. Mais trop tardive Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2014 Karma: 3412 Re: Un train percute une pale d'éolienne sur un pass... Re: Un train percute une pale d'éolienne sur un pass... 0 Ça a été envoyé au loin, l'éolien -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3945 Karma: 1473 Re: Un train percute une pale d'éolienne sur un pass... Re: Un train percute une pale d'éolienne sur un pass... 0 Pendant toute la vidéo j'ai dit « Mais avance, bon sang! t'as peur de quoi? Casser la pâle d'éolienne ? Avance!!! » mais il ne m'a pas écouté... wilburn Je m'installe Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 372 Karma: 346 En ligne ! Re: Un train percute une pale d'éolienne sur un pass... Re: Un train percute une pale d'éolienne sur un pass... 0 Pour ce genre de convoi, personne ne pense à vérifier la sécurité, voir si ça passe et si les voies sont ok ? Ce n'est pas comme si les trains n'étaient pas prévus ...