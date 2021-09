Vidéo : Une baleine pousse un paddleboard avec sa nageoire Posté par Koreus

Un drone a filmé un moment incroyable avec une baleine qui pousse un paddleboard avec sa nageoire



Vidéo (54s) : Une baleine pousse un paddleboard





Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 727 Karma: 2754 Re: Une baleine pousse un paddleboard avec sa nageoire Re: Une baleine pousse un paddleboard avec sa nageoire 2 Le mec sur son paddle est en mode "surtout ne pas pèter..." corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1461 Karma: 4002 En ligne ! Re: Une baleine pousse un paddleboard avec sa nageoire Re: Une baleine pousse un paddleboard avec sa nageoire 0 dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2618 Karma: 6448 Re: Une baleine pousse un paddleboard avec sa nageoire Re: Une baleine pousse un paddleboard avec sa nageoire 1 ça n'avance pas très vite , elle pourrait y aller plus franchement ! Yazguen Maître GIF Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 12985 Karma: 11989 En ligne ! Re: Une baleine pousse un paddleboard avec sa nageoire Re: Une baleine pousse un paddleboard avec sa nageoire 0 Toujours magnifique les interactions Animal/Hommes pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6804 Karma: 2053 Re: Une baleine pousse un paddleboard avec sa nageoire Re: Une baleine pousse un paddleboard avec sa nageoire 0 Dommage la musique sucrée c'est un peu too much