Vidéo : Un magnifique but sur coup franc pendant un match de football (Chili) Posté par Skwatek

Un magnifique but sur coup franc pendant un match de football amateur au Chili.





Vidéo (17s) : Joli but pendant un match de foot





Vidéo : Un chien expulsé pour un tacle par derrière (Argentine) Vidéo : Un arbitre marque un but et le valide (Pays-Bas) Vidéo : Un chat s'incruste dans un match de foot

Auteur Conversation

BigbroZ

Re: Un magnifique but sur coup franc pendant un match de ...

ça me fait penser à quelqu'un

AymericCaron

Re: Un magnifique but sur coup franc pendant un match de ...

J'adore la réaction des défenseurs, 4 attaquants dans la surface de réparation et eux les mains sur les hanches à 3 mètres.

Exotope

Re: Un magnifique but sur coup franc pendant un match de ...

Hors-jeu !!

PseudoPris

Re: Un magnifique but sur coup franc pendant un match de ...

Je n'y connais rien en sport (encore moins en foot) : le but est-il valide quand la balle est déviée par un élément non volontaire ?

- Un spectateur qui intervient, cela me semble logique que cela soit refusé.

- Une bourrasque de vent soudaine et violente, cela me semble logique que cela soit validé.

- Un oiseau qui passe et qui se prend et dévie la balle, j'ai envie de dire oui... donc un chien pourquoi pas non plus ?

ck78180

Re: Un magnifique but sur coup franc pendant un match de ...

"Un chien fait irruption sur le terrain" Il a plutôt l'air d'être la depuis un moment, je pense que c'est un joueur officiel.

-MaDJiK-

Re: Un magnifique but sur coup franc pendant un match de ...

@PseudoPris J'entends encore la voix de Thierry Roland dans le film Didier dire "et oui, d'après le règlement: tout ce qui est sur le terrain joue, le but est valide".

DevdX

Re: Un magnifique but sur coup franc pendant un match de ...

PseudoPris Si un chien entre sur le terrain c'est interruption du jeu jusqu'à ce qu'il soit parti, je pense que l'arbitre a une préférence pour une des deux équipes là