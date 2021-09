Joli but pendant un match de foot

Lecteur : Koreus Twitter Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Un magnifique but sur coup franc pendant un match de football amateur entre le Deportivo San Miguel de Rio Viejo et Saragosse au Chili... SPOILER : Un chien fait irruption sur le terrain et trompe le gardien de Saragosse en déviant le ballon avec son dos. Du grand art ! Afficher le spoil

but chien coup football franc