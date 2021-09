Vidéo : Un chat suspendu au Hard Rock Stadium rattrapé par des supporters (Miami) Posté par Koreus

Samedi dernier au Hard Rock Stadium de Miami, la meilleure action se trouvait dans les tribunes avec le sauvetage d'un chat suspendu.



Vidéo (1mn33s) : Des supporters amortissent la chute d'un chat (Miami)





Vidéo : Un enfant suspendu au dessus du vide attaché à une corde pour récupérer un chat Vidéo : Travail d'équipe pour sauver un chat dans un arbre (Bordeaux) Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2174 Karma: 4613 Re: Un chat suspendu au Hard Rock Stadium rattrapé par de... 5

@lokaloo

Comment le chat essaie de lui lacérer la tronche à la fin ... genre l'animal va comprendre que c'est son sauveur.



Avec les cris de la foule, le chat doit penser qu'il va se faire bouffer par 50 000 personnes.





Faut voir comment il l'exhibe aussi !



Le chat vient de se faire une chute libre de plusieurs mètres, et hop !



On le prend et on le rassure le montre à tous le monde.



Surtout que le drapeau, n'a pas l'air de l'avoir amortit complétement.



Bon c'est un chat, techniquement, il peut encaisser, mais après faut peut être lui foutre la paix aussi.



Avec les cris de la foule, le chat doit penser qu'il va se faire bouffer par 50 000 personnes.

> Le tuer en le brandissant et en l’écrasant entre ses mains tassadar44 Je suis accro Inscrit le: 9/10/2013 Envois: 550 Karma: 208 Re: Un chat suspendu au Hard Rock Stadium rattrapé par de... Re: Un chat suspendu au Hard Rock Stadium rattrapé par de... 0 Le chat n'a pas été blessé.

12 supporters lacérés, 3 personnes hospitalisées.

lol DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 684 Karma: 1015 Re: Un chat suspendu au Hard Rock Stadium rattrapé par de... Re: Un chat suspendu au Hard Rock Stadium rattrapé par de... 0 En plus il s'est retrouvé pendu deux fois ce c.. de chat ! TrYde Je m'installe Inscrit le: 2/4/2007 Envois: 285 En ligne ! Re: Un chat suspendu au Hard Rock Stadium rattrapé par de... Re: Un chat suspendu au Hard Rock Stadium rattrapé par de... 0 C'est moi ou y a un type qui lui arrache un poil comme trophée ? papasan Je m'installe Inscrit le: 29/6/2015 Envois: 289 Karma: 470 Re: Un chat suspendu au Hard Rock Stadium rattrapé par de... Re: Un chat suspendu au Hard Rock Stadium rattrapé par de... 1 Je devrais être content que le chat s'en sorte.... mais y a un côté super flippant avec la réaction disproportionnée de la foule, les cris, les gestes de victoire et de puissance, les gens qui veulent s'approcher pour filmer... Perso ça me fait flipper. Nocay Je viens d'arriver Inscrit le: 16/5/2019 Envois: 2 Re: Un chat suspendu au Hard Rock Stadium rattrapé par de... Re: Un chat suspendu au Hard Rock Stadium rattrapé par de... 0

La violence du mec qui montre le chat effrayé à la foule !

Il a confondu avec un ballon semble-t-il.