Vidéo : Comment changer de balançoire avec classe Posté par Koreus

Dans une aire de jeux, un jeune homme nous montre comment changer de balançoire avec classe.



Vidéo (9s) : Changer de balançoire avec classe





Vidéo : Faire de la balançoire au-dessus du vide Vidéo : Tours complets en balançoire (Fail)



J'espère qu'on verra le Making Of dans le Koreusity. Joli !J'espère qu'on verra le Making Of dans le Koreusity. Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 11346 Karma: 7881 Re: Comment changer de balançoire avec classe Re: Comment changer de balançoire avec classe 0 Moi aussi, si je veux, je fais pareil.



Mais là, j'ai pas envie. SoulMage Je viens d'arriver Inscrit le: 24/6/2017 Envois: 84 Re: Comment changer de balançoire avec classe Re: Comment changer de balançoire avec classe 0 Ça me rappelle Ô combien j'étais fier de mes sauts de 50cm - 1m quand j'étais gamin. dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1789 Karma: 6754 Re: Comment changer de balançoire avec classe Re: Comment changer de balançoire avec classe 0



> Ma première pensée : Wow. A peu de chose près, y'avait vraiment moyen de se faire très mal

> Il sort de la balançoire en backflip : Ok. Je pense qu'il s'en fout ^^ > Ma première pensée : Wow. A peu de chose près, y'avait vraiment moyen de se faire très mal> Il sort de la balançoire en backflip : Ok. Je pense qu'il s'en fout ^^ Yazguen Maître GIF Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 13022 Karma: 12046 En ligne ! Re: Comment changer de balançoire avec classe Re: Comment changer de balançoire avec classe 0 L'idée, la réalisation et le final. Tout est parfait Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5823 Karma: 5584 Re: Comment changer de balançoire avec classe Re: Comment changer de balançoire avec classe 0

