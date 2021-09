Vidéo : Un malfaiteur ne choisit pas la bonne maison (États-Unis) Posté par Skwatek

En Californie, un homme armé d'un pistolet repousse un malfaiteur qui essaie d'entrer dans sa maison.







Vidéo (1mn18s) : Malfaiteur vs Propriétaire armé





Auteur Conversation camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 750 Karma: 2667 Re: Un malfaiteur ne choisit pas la bonne maison (États-U... Re: Un malfaiteur ne choisit pas la bonne maison (États-U... 0 Son vélo marcherait mieux avec des roues... oh wait... !! Banbs Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 57 Re: Un malfaiteur ne choisit pas la bonne maison (États-U... Re: Un malfaiteur ne choisit pas la bonne maison (États-U... 0 J'avais le même pistolet orange quand j'étais petit, par contre il me semble pas qu'il tirait du calibre 68... Dommage... stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 1004 Karma: 889 Re: Un malfaiteur ne choisit pas la bonne maison (États-U... Re: Un malfaiteur ne choisit pas la bonne maison (États-U... 0 Pas vraiment de preuve que ce soit un "malfaiteur". Il pouvait juste avoir envie de squatter ou zoner. il n'empêche que le mec n'a pas l'air d'avoir ni toute sa tête ni toute sa raison. Si la porte est ouverte c'est souvent que le propriétaire est à la maison donc quoi qu'il veuille faire, ça ne sera pas simple. Aux US les gens sortent tellement vite leur flingues, c'est terrifiant ! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2185 Karma: 4652 Re: Un malfaiteur ne choisit pas la bonne maison (États-U... Re: Un malfaiteur ne choisit pas la bonne maison (États-U... 0 Tiens si je me moquais d'un pauvre... Oh Wait...!!!

WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2983 Karma: 9607 Re: Un malfaiteur ne choisit pas la bonne maison (États-U... Re: Un malfaiteur ne choisit pas la bonne maison (États-U... 0 SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 388 Karma: 807 En ligne ! Re: Un malfaiteur ne choisit pas la bonne maison (États-U... Re: Un malfaiteur ne choisit pas la bonne maison (États-U... 0 @stero il a eu raison de sortir son arme, imagine si sa femme était seule à la maison et que le gars avait un couteau sur lui... CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15802 Karma: 21647 Re: Un malfaiteur ne choisit pas la bonne maison (États-U... Re: Un malfaiteur ne choisit pas la bonne maison (États-U... 0 Je veux pas m'avancer, mais on dirait un drogué qui essaie de trouver quelques trucs à voler pour se payer ensuite sa meth (ou autre saleté), plutôt qu'un voleur pro vu son comportement et sa tenue. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1486 Karma: 2563 Re: Un malfaiteur ne choisit pas la bonne maison (États-U... Re: Un malfaiteur ne choisit pas la bonne maison (États-U... 0 Je pense qu'il voulait juste piquer quelques trucs faciles qu'il revendra juste de quoi s'acheter une dose, il n'a pas vraiment conscience de ce que ça représente une intrusion chez quelqu'un, il veut juste trouver vite quelque chose pour se "fixer".

Pas vraiment de preuve que ce soit un "malfaiteur". Il pouvait juste avoir envie de squatter ou zoner. il n'empêche que le mec n'a pas l'air d'avoir ni toute sa tête ni toute sa raison. Si la porte est ouverte c'est souvent que le propriétaire est à la maison donc quoi qu'il veuille faire, ça ne sera pas simple. Aux US les gens sortent tellement vite leur flingues, c'est terrifiant !



WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2983 Karma: 9607 Re: Un malfaiteur ne choisit pas la bonne maison (États-U... Re: Un malfaiteur ne choisit pas la bonne maison (États-U... 0 Au final, un voleur reste un malfaiteur quelque soit ses motivations et ou son CV.

Je veux pas m'avancer, mais on dirait plutôt un drogué qui essaie de trouver quelques trucs à voler pour se payer ensuite sa meth (ou autre saleté), plutôt qu'un voleur pro vu son comportement et sa tenue. Au final, un voleur reste un malfaiteur quelque soit ses motivations et ou son CV.



CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15802 Karma: 21647 Re: Un malfaiteur ne choisit pas la bonne maison (États-U... Re: Un malfaiteur ne choisit pas la bonne maison (États-U... 0 Oui oui, c'était pas pour dire que le mot malfaiteur était mal choisi, c'était plus pour dire que c'est probablement pas le plus malin des voleurs Paz59 Je viens d'arriver Inscrit le: 10/5/2019 Envois: 11 En ligne ! Re: Un malfaiteur ne choisit pas la bonne maison (États-U... Re: Un malfaiteur ne choisit pas la bonne maison (États-U... 0