Vidéo : La danse des mariés enflamme la piste de danse (Mexique)

Les étincelles de plusieurs jets de scène enflamment un décor suspendu dans une salle des fêtes pendant un mariage à Torreón, au Mexique.



Vidéo (1mn19s) : Les mariés enflamme la piste de danse





pakereth Je m'installe Inscrit le: 26/7/2014 Envois: 332 Karma: 356 Re: La danse des mariés enflamme la piste de danse (Mexiq... Re: La danse des mariés enflamme la piste de danse (Mexiq... 0 adieu Caution ! Roheniem Je m'installe Inscrit le: 18/11/2015 Envois: 196 Karma: 171 Re: La danse des mariés enflamme la piste de danse (Mexiq... Re: La danse des mariés enflamme la piste de danse (Mexiq... 1 entre Regis qui s'improvise pompier avec l'extincteur et l'autre qui se marre, c'étais mal parti chopsuey Je masterise ! Inscrit le: 2/5/2013 Envois: 4117 Karma: 3865 Re: La danse des mariés enflamme la piste de danse (Mexiq... Re: La danse des mariés enflamme la piste de danse (Mexiq... 0 Classique..

En tout cas le gars qui filme a l'air de bien s'amuser c'est déjà ça

CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15813 Karma: 21717 Re: La danse des mariés enflamme la piste de danse (Mexiq... Re: La danse des mariés enflamme la piste de danse (Mexiq... 0 Celle qui filme doit probablement avoir averti avant que c'était une mauvaise idée vu son rire avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1938 Karma: 1264 En ligne ! Re: La danse des mariés enflamme la piste de danse (Mexiq... Re: La danse des mariés enflamme la piste de danse (Mexiq... 0 Je suis toujours impressionné par la vitesse à laquelle un incendie devient totalement hors de contrôle.

En tout cas tout le monde évacue rapidement dans le calme,ça change des "Oh my god" à répétition et des réactions stupides.

kikafarce Je m'installe Inscrit le: 26/2/2011 Envois: 400 Karma: 249 Re: La danse des mariés enflamme la piste de danse (Mexiq... Re: La danse des mariés enflamme la piste de danse (Mexiq... 0 Validé par Johnny Halliday..... Ah que ! Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 4178 Karma: 3020 Re: La danse des mariés enflamme la piste de danse (Mexiq... Re: La danse des mariés enflamme la piste de danse (Mexiq... 0 Le gogol qui rigole est inconscient. Drakylla Je suis accro Inscrit le: 5/3/2013 Envois: 1382 Karma: 916 Re: La danse des mariés enflamme la piste de danse (Mexiq... Re: La danse des mariés enflamme la piste de danse (Mexiq... 0 @Roheniem Aaah ! J'ai cru qu'il tentait d'éteindre les flammes au champagne je ne comprenais plus ! Linoleum Je m'installe Inscrit le: 13/5/2015 Envois: 249 Karma: 136 En ligne ! Re: La danse des mariés enflamme la piste de danse (Mexiq... Re: La danse des mariés enflamme la piste de danse (Mexiq... 0 Rappelons tout de même que l'incident n'a fait aucune victime. yann21 Je m'installe Inscrit le: 15/7/2015 Envois: 194 Karma: 109 En ligne ! Re: La danse des mariés enflamme la piste de danse (Mexiq... Re: La danse des mariés enflamme la piste de danse (Mexiq... 0 je l'ai vu la cuisinière qui s'est baissée vers la gazinière, elle était dans le faux plafond ^^