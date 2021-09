Vidéo : Une femme découvre un ours dans sa voiture Posté par Skwatek

Attention à vos oreilles !

Une femme découvre un ours à l'intérieur de sa voiture. Panique !!!







Vidéo (44s) : Femme vs Ours dans sa voiture





Vidéo : Elle se jette sur un ours pour protéger ses chiens Vidéo : Un ours donne un coup de patte à une joggeuse Vidéo : Un grizzly charge un homme armé d'un fusil (Canada) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Pypsou Je suis accro Inscrit le: 2/10/2012 Envois: 630 Karma: 586 Re: Une femme découvre un ours dans sa voiture Re: Une femme découvre un ours dans sa voiture 1 Appliquer du miel sur les tympans pour apaiser, conseil d'ours Olyer Je suis accro Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 1393 Karma: 1668 Re: Une femme découvre un ours dans sa voiture Re: Une femme découvre un ours dans sa voiture 2 Vous navigateur est trop vieux PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11653 Karma: 11714 Re: Une femme découvre un ours dans sa voiture Re: Une femme découvre un ours dans sa voiture 2 Ca me fait tout pareil avec les araignées ^^ psikopate Je suis accro Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 534 Karma: 1154 Re: Une femme découvre un ours dans sa voiture Re: Une femme découvre un ours dans sa voiture 1



un ourson ,à la rigueur un jeune adolescent . salamsati Je viens d'arriver Inscrit le: 16/1/2019 Envois: 35 Karma: 66 Re: Une femme découvre un ours dans sa voiture Re: Une femme découvre un ours dans sa voiture 1 Au final, l'ours a eu ce qu'il voulait ! Des fruits pour se régaler ! GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1179 Karma: 1806 Re: Une femme découvre un ours dans sa voiture Re: Une femme découvre un ours dans sa voiture 0

@psikopate

"Une femme découvre un ours à l'intérieur de sa voiture. Panique !!!"



un ourson ,à la rigueur un jeune adolescent .



je voudrai te voir à sa place. zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 922 Karma: 3063 Re: Une femme découvre un ours dans sa voiture Re: Une femme découvre un ours dans sa voiture 0 Zemmour aurait affirmé: "cela suffit cet envahissement d'ours. Ils viennent piller notre pays. Qu'ils retournent tous en Oursistan!" Michrone Je viens d'arriver Inscrit le: 6/5/2011 Envois: 54 Karma: 56 Re: Une femme découvre un ours dans sa voiture Re: Une femme découvre un ours dans sa voiture 0 J'ai une vidéo de 45 secondes d'une voiture avec une portière ouverte et rien d'autre.

Je me sens un petit peu arnaqué. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5838 Karma: 5608 Re: Une femme découvre un ours dans sa voiture Re: Une femme découvre un ours dans sa voiture 0 Entendre hurler comme ça ? Pov' ch'tiot nounours ! Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 567 Karma: 1934 Re: Une femme découvre un ours dans sa voiture Re: Une femme découvre un ours dans sa voiture 0

@psikopate



un ourson ,à la rigueur un jeune adolescent .



Pour le coup je pense que c'est vraiment un ours adulte. -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3981 Karma: 1507 Re: Une femme découvre un ours dans sa voiture Re: Une femme découvre un ours dans sa voiture 0

@Framby

Pour le coup je pense que c'est vraiment un ours adulte.



C'est un nain alors. Pardon, je voulais dire un "ours de petite taille". kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2190 Karma: 4662 Re: Une femme découvre un ours dans sa voiture Re: Une femme découvre un ours dans sa voiture 0

@GerardLeBarbare

Citation :

@psikopate

"Une femme découvre un ours à l'intérieur de sa voiture. Panique !!!"



un ourson ,à la rigueur un jeune adolescent .



je voudrai te voir à sa place.





Mouais, alors si y'en a un dans sa voiture, c'est qu'elle doit vivre à un endroit où il y en a en liberté.



On peut partir du principe qu'il fait partit de la faune local.



Sinon, on se parle d'un ours, alors oui c'est omnivore, mais on est loin d'être sa bouffe de prédilection.



Bref, j'aurais été surpris qu'il soit là : oui.



Mais j'aurais plus chercher comment le faire sortir de là, qu'autre chose.



Perso, ce n'est pas un animal qui m'effraie. Du moins, pas dans ces conditions. Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3319 Karma: 1669 Re: Une femme découvre un ours dans sa voiture Re: Une femme découvre un ours dans sa voiture 0 J'ai eu la même réaction en oubliant que je venais d'adopter un dogue du Tibet odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1468 Karma: 1371 Re: Une femme découvre un ours dans sa voiture Re: Une femme découvre un ours dans sa voiture 0 -MaDJiK-

Citation : Auteur: -MaDJiK- Posté le: 22/9/2021 9:37:14



Citation :



@Framby

Pour le coup je pense que c'est vraiment un ours adulte.





C'est un nain alors. Pardon, je voulais dire un "ours de petite taille".



