Vidéo : Comment utiliser indéfiniment son jeton de téléphone en 1977 ?

Une fraude totalement honteuse qui consiste à utiliser indéfiniment son jeton de téléphone en 1977.



Vidéo (2mn33s) : Utiliser indéfiniment son jeton de téléphone en 1977





C'est scandaleux , c'est méprisable !

Je suis outré !!!!

Manque plus que le tuto pour retourner en 1977, et a moi les communications gratuites !!!

Ahahah les blaireaux !



Ils m'ont donné le truc et grâce à eux je vais faire des économies !

Scandaleux ! Méprisable ! INCALLIFIABLE ! MAUVAIS FRANCAIS ! HONTEUX !



Manque plus qu'à trouver une technique pour frauder le métro, en on est bon !

Oh le bougre ! Le flibustier !



Sale Fripon ! Vil maraud !

Quelle ignominie !

SAPERLIPOPETTE !!!





















@Dhiwal : Ooooh un Loulou ! Content de voir que l'amabilité, à la française, n'a pas perdu une ride depuis les années 70.

La discussion avec la standardiste, c'est quand même un sketch des Inconnus quinze ans avant l'heure...

PS : voilà une combine qui fiche les jetons.