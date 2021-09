Vidéo : Le pilote Trevor Standish double un autre motard avec une glissade (États-Unis) Posté par Skwatek

Le pilote Trevor Standish double un autre motard avec une glissade après avoir chuté de sa moto pendant une course au Barber Motorsports Park de Birmingham, en Alabama.



Vidéo (15s) : Un pilote double un autre motard avec une glissade





Sur le même sujet :

Vidéo : Ride 4, un jeu de moto super réaliste sur PS5 Vidéo : Le pilote Tetsuta Nagashima surfe avec sa moto Vidéo : Jakub Kornfeil passe par-dessus la moto d'un autre concurrent Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 769 Karma: 2945 Re: Le pilote Trevor Standish double un autre motard avec... Re: Le pilote Trevor Standish double un autre motard avec... 1 Il aurait pu remporter la course, il ne pensait pas ce but si délicat ! gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 4646 Karma: 3722 En ligne ! Re: Le pilote Trevor Standish double un autre motard avec... Re: Le pilote Trevor Standish double un autre motard avec... 0 ... double un autre motard avec ... classe, même, je trouve ^^ kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2217 Karma: 4776 Re: Le pilote Trevor Standish double un autre motard avec... Re: Le pilote Trevor Standish double un autre motard avec... 2

@gazeleau

... double un autre motard avec ... classe, même, je trouve ^^



Le gars qu'il double à quand même pris le temps d'essayer de l'esquiver... Citation :Le gars qu'il double à quand même pris le temps d'essayer de l'esquiver... Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2342 Karma: 2951 Re: Le pilote Trevor Standish double un autre motard avec... Re: Le pilote Trevor Standish double un autre motard avec... 3 Trevor Standish double un autre motard



Comme quoi c'est facile de doubler.

Suffit de ne pas freiner, de ne pas avoir de frein, ou de ne plus avoir de moto. Citation :Comme quoi c'est facile de doubler.Suffit de ne pas freiner, de ne pas avoir de frein, ou de ne plus avoir de moto. Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 838 Karma: 1018 Re: Le pilote Trevor Standish double un autre motard avec... Re: Le pilote Trevor Standish double un autre motard avec... 2 Pendant 1/4 de seconde j'ai cru qu'il allait récupérer sa moto et repartir tout en le doublant. CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15879 Karma: 21886 En ligne ! Re: Le pilote Trevor Standish double un autre motard avec... Re: Le pilote Trevor Standish double un autre motard avec... 1

@Vassili44

Pendant 1/4 de seconde j'ai cru qu'il allait récupérer sa moto et repartir tout en le doublant.



Non ça c'est dans le prochain James Bond Citation :Non ça c'est dans le prochain James Bond MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1678 Karma: 3058 En ligne ! Re: Le pilote Trevor Standish double un autre motard avec... Re: Le pilote Trevor Standish double un autre motard avec... 0 Prendre des clichés à moto c'est dangereux. Surtout quand l'image n'est pas saine. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.