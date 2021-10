Vidéo : La rappeur gitan Enoch se plaint de la mauvaise réputation des gitans Posté par THSSS

La rappeur gitan Enoch se plaint de la mauvaise réputation des gitans, notamment sur le fait qu'ils seraient des voleurs.



Vidéo (1mn) : Enoch se plaint de la mauvaise réputation des gitans





Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2611 Karma: 1260 Re: La rappeur gitan Enoch se plaint de la mauvaise réput... Re: La rappeur gitan Enoch se plaint de la mauvaise réput... 0 J'ai longtemps vécu avec des gitans et des manouches d'ailleurs, oui, y'a des voleurs, mais ils ne sont pas tous comme ça, loin de la même. QueBrutal Je masterise ! Inscrit le: 11/2/2005 Envois: 2628 Karma: 164 Re: La rappeur gitan Enoch se plaint de la mauvaise réput... Re: La rappeur gitan Enoch se plaint de la mauvaise réput... 0 CQFD Actor126 Je viens d'arriver Inscrit le: 10/6/2009 Envois: 6 Re: La rappeur gitan Enoch se plaint de la mauvaise réput... Re: La rappeur gitan Enoch se plaint de la mauvaise réput... 0 Ça vole pas bien haut Dudujones Je m'installe Inscrit le: 12/12/2004 Envois: 303 Karma: 184 Re: La rappeur gitan Enoch se plaint de la mauvaise réput... Re: La rappeur gitan Enoch se plaint de la mauvaise réput... 0 C'est vrai que partout où l'on va

La propreté ne repousse pas

Mais l'on connaît la musique

Et pour le swing c'est nous les rois

Car on est des manouches de la pire espèce

Nourris et logés aux frais d'la princesse

Des voleurs de poules, des graines de criminels

Car on est des manouches de la pire espèce

Nourris et logés aux frais d'la princesse

Des voleurs de poules, des graines de criminels

Qui égorgent vos ordures et violent vos poubelles

Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 11483 Karma: 8006 Re: La rappeur gitan Enoch se plaint de la mauvaise réput... Re: La rappeur gitan Enoch se plaint de la mauvaise réput... 0

xTremePower Je m'installe Inscrit le: 1/8/2009 Envois: 377 En ligne ! Re: La rappeur gitan Enoch se plaint de la mauvaise réput... Re: La rappeur gitan Enoch se plaint de la mauvaise réput... 0 @Keiwen c'est clair ! faut arreter ! ce sont loin d'etre tous des voleurs et braqueures !!



... y'en a plein dautres qui ne font que facturer 6000€ des nettoyage de toits a la javel a des vieux, d'autres 5000€ 20m d'élagage ! mais ce ne sont pas des voleurs de cuivre ! tepezed Je suis accro Inscrit le: 20/6/2014 Envois: 1342 Karma: 1218 Re: La rappeur gitan Enoch se plaint de la mauvaise réput... Re: La rappeur gitan Enoch se plaint de la mauvaise réput... 0 Ne soyez pas trop extrêmes, il y a des gens sensibles, ici. mikeldj Je suis accro Inscrit le: 16/12/2004 Envois: 546 Karma: 86 En ligne ! Re: La rappeur gitan Enoch se plaint de la mauvaise réput... Re: La rappeur gitan Enoch se plaint de la mauvaise réput... 0 cqfd