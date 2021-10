Vidéo : Quand un Koreusien rencontre la police à vélo Posté par AlTi5

A Paris, le Koreusien AlTi5 se promenait à vélo sur une piste cyclable quand un policier est venu à sa rencontre.



Vidéo (1mn34s) : Un Koreusien rencontre un policier à vélo





Vidéo : La pire piste cyclable se trouvait à Paris

AlTi5 Je poste trop Inscrit le: 16/5/2006 Envois: 11930 Karma: 2460 En ligne ! Re: Quand un Koreusien rencontre la police à vélo 12 Ça commence a me coûter cher en figuration ^^ Merci @Koreus ! Un forum qui me soutient depuis mes débuts !

gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 4684 Karma: 3743 Re: Quand un Koreusien rencontre la police à vélo 3 "Un cycliste qui respecte les passages-piétons, ... ça ne peut être que lui, à Paris" LOL EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 697 Karma: 532 En ligne ! Re: Quand un Koreusien rencontre la police à vélo 1 J'espère que tu as prévu de nous inviter au mariage ! papasan Je m'installe Inscrit le: 29/6/2015 Envois: 300 Karma: 497 Re: Quand un Koreusien rencontre la police à vélo 3 Ca fait du bien de voir une video avec #cycliste #police #paris #passage piétons, qui se passe à la cool.

Ca pourrait presque se finir comme ça :

..Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mooshkipet Je m'installe Inscrit le: 31/5/2013 Envois: 398 Karma: 563 Re: Quand un Koreusien rencontre la police à vélo 1 ACAB: agent de la circulation à bicyclette dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2635 Karma: 6504 Re: Quand un Koreusien rencontre la police à vélo 1 il va vachement vite sur son vélo !!!!! AlTi5 Je poste trop Inscrit le: 16/5/2006 Envois: 11930 Karma: 2460 En ligne ! Re: Quand un Koreusien rencontre la police à vélo 12 Ça commence a me coûter cher en figuration ^^ Merci @Koreus ! Un forum qui me soutient depuis mes débuts ! Tempo123 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 80 Karma: 431 Re: Quand un Koreusien rencontre la police à vélo 0 AlTi5

Cycliste à Paris, je découvre tes vidéos grâce à ce poste. Ancien motard j'ai découvert la particularité de rouler en vélo à Paris, à mon sens plus dangereux que la moto en ville.

J'ai balayé rapidement tes vidéos, elles sont vraiment bien et pédagogiques!



Petite question, es-tu dans le milieu du journalisme? Parce que sur tes vidéos on entend que tu as 'posé' ta voix par rapport à la vidéo avec les flics Cycliste à Paris, je découvre tes vidéos grâce à ce poste. Ancien motard j'ai découvert la particularité de rouler en vélo à Paris, à mon sens plus dangereux que la moto en ville.J'ai balayé rapidement tes vidéos, elles sont vraiment bien et pédagogiques!Petite question, es-tu dans le milieu du journalisme? Parce que sur tes vidéos on entend que tu as 'posé' ta voix par rapport à la vidéo avec les flics Bukowski Je viens d'arriver Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 42 Karma: 84 En ligne ! Re: Quand un Koreusien rencontre la police à vélo 1 Voilà des gens qui savent apprécier les médias de qualité. Zebuel Je viens d'arriver Inscrit le: 26/10/2016 Envois: 9 Re: Quand un Koreusien rencontre la police à vélo 0 Bonjour Altis,

Je ne regarderai pas cette vidéo ici car je viens de me mettre la tienne en rappel sur youtube.

Je ne te savais pas Koreusien aussi.

A bientôt. stefhan Je m'installe Inscrit le: 9/5/2005 Envois: 451 Re: Quand un Koreusien rencontre la police à vélo 0 AlTi5

C'est génial



C'est génial C'est génial EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 697 Karma: 532 En ligne ! Re: Quand un Koreusien rencontre la police à vélo Re: Quand un Koreusien rencontre la police à vélo 0 Tout le monde lui parle tellement gentiment que j'ai limite envie d'être désagréable.



Faites un effort histoire qu'on parte sur un débat passionnant, bordel de merde. AlTi5 Je poste trop Inscrit le: 16/5/2006 Envois: 11930 Karma: 2460 En ligne ! Re: Quand un Koreusien rencontre la police à vélo 0 Tempo123 non je ne suis pas dans le journalisme parcontre je script mes vidéos c'est pour cela que j'ai une voix beaucoup plus posé et sans hésitation dans les vidéo dite d'analyse