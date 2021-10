Vidéo : Blague à un enfant avec le bras d'un ami Posté par LeFreund

Faire une blague à un enfant avec le bras d'un complice caché derrière le canapé.





Vidéo (28s) : Blague à un enfant avec un bras





Auteur Conversation BigbroZ Je suis accro Inscrit le: 14/8/2018 Envois: 1083 Karma: 2493 Re: Blague à un enfant avec le bras d'un ami Re: Blague à un enfant avec le bras d'un ami 0 J'avoue que j'ai un peu flippé de la "blague à un enfant" avec la miniature, après l'article précédent...

Mais cette blague est juste excellente!!

Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3963 Karma: 16363 Re: Blague à un enfant avec le bras d'un ami Re: Blague à un enfant avec le bras d'un ami 0 Allô la police? Mon fils me parle de câlins, de bisous et de bras sur l'épaule quand il est chez son papa! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 937 Karma: 3150 En ligne ! Re: Blague à un enfant avec le bras d'un ami Re: Blague à un enfant avec le bras d'un ami 3 La Chose a bien grandie! fabiolerusse Je m'installe Inscrit le: 6/12/2012 Envois: 104 Karma: 122 Re: Blague à un enfant avec le bras d'un ami Re: Blague à un enfant avec le bras d'un ami 0 A tester Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 798 Karma: 3083 Re: Blague à un enfant avec le bras d'un ami Re: Blague à un enfant avec le bras d'un ami 0 Ca risque de lui couter un bras en psychanalyse Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3370 Karma: 1839 Re: Blague à un enfant avec le bras d'un ami Re: Blague à un enfant avec le bras d'un ami 0 Excellent ! On voit bien que c'est un gamin, il n'a pas encore atteint le stade du " oh my god ! "