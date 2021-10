Vidéo : Une spectatrice imprudente est violemment percutée par un cycliste (Espagne) Posté par THSSS

Une spectatrice imprudente est violemment percutée par un cycliste lors de la course Salmor Bike à El Hierro, aux Canaries.



Vidéo (16s) : Spectatrice imprudente percutée par un cycliste





Vidéo : Christopher Froome, ce « randonneur à vélo » (JT de France 2) Vidéo : Violente chute lors du Tour de Pologne 2020 Vidéo : Un spectateur fait chuter une cycliste pendant un sprint final Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Gotthar Je viens d'arriver Inscrit le: 14/2/2008 Envois: 46 Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... 3 Autant j'espère que la dame s'en sortira, faut quand même être vachement tête en l'air sérieux... VincentBt Je viens d'arriver Inscrit le: 9/12/2020 Envois: 34 En ligne ! Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... 3 La violence... ça a beau être imprudent de notre point de vue, ça me fait chier pour eux deux LothanStar Je suis accro Inscrit le: 26/2/2009 Envois: 1263 Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... 1 La sélection naturelle à l'œuvre, sauf pour le cycliste qui n'a rien demandé..... PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11750 Karma: 11871 Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... 2 Elle a juste oublié sa pancarte. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2662 Karma: 6607 Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... 1 Une spectatrice imprudente insouciante est violemment percutée par un cycliste.

je leur souhaite de se remettre au plus vite ...



je leur souhaite de se remettre au plus vite ... gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 4773 Karma: 3893 En ligne ! Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... 3 Elle a clairement eu un souci sur l'appréciation des distances et de la vitesse. Elle avait déjà un problème sur l'appréciation de la situation. Rien que pour ce genre de personnes, il faut encadrer les manifestations sportives plus que de raison. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5893 Karma: 5675 Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... 2 C'est plus de l'autolyse que de l'imprudence.

Pauvre cycliste. Sirmatheos Je m'installe Inscrit le: 19/11/2015 Envois: 295 Karma: 165 Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... 1 Le choc est vraiment violent j'espère que les deux personnes s'en sortiront sans trop de degats. MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1703 Karma: 3155 Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... 0 NOM DE ZEUS !!! Et le vélo, comment il va ? On s'en inquiète ? Aucune info auprès des cadres. Comme d'hab... Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 7526 Karma: 3232 Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... 0 En espérant qu'ils aillent mieux par la suite. Ouais dur pour ces deux personnesEn espérant qu'ils aillent mieux par la suite. shirkyy Je viens d'arriver Inscrit le: 21/10/2012 Envois: 93 Karma: 148 Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... 0



Quelle violence. Soyez prudents bordel "Alors d'après l'évent Facebook, la course de VTT sur route devrait se dérouler pas loin ... ok google, dit moi quand j'arrive"Quelle violence. Soyez prudents bordel EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 725 Karma: 566 Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... 0 Commentaire plein d'empathie n° 128 Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 799 Karma: 1021 Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... 0 Mais à quel moment... Même chose pour le type deux secondes avant. Pourquoi tu as besoin de changer de côté au dernier moment?

Bon sang. pasdebol Je m'installe Inscrit le: 7/5/2013 Envois: 354 Karma: 456 Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... 0 J'espère qu'il lui ont accordé la victoire, malgré la chute. Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2632 Karma: 1251 Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... 0 Franchement, j'ai jamais compris cette débilité, pourquoi POURQUOI POURQUOI tu traverses PILE a ce moment la ? Et pourquoi faire ?... 0 de QI ou quoi ? Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 511 Karma: 3047 En ligne ! Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... 1



L'info change beaucoup selon les site (soin sur place vs hélitreuillage, cycliste féminin, cycliste masculin etc etc) donc je n'ai rien appris.



En revanche, j'ai fini par tomber sur ça :



Je vous en conseille la lecture, voici quelques extraits :

Citation : Le motard n’a pas pu éviter la collision

laisse penser que c'est un Koreusien qui a écrit l'article.

Citation : Le cavalier s’est enfoncé en elle à toute vitesse

On est à deux doigts du porno.

Citation : Tous deux s’écrasèrent violemment sur l’asphalte alors que des cris retentissaient parmi les spectateurs.

A la limite du Tolkien.

Citation : Le spectateur n’est pas le premier à provoquer le carnage lors d’une épreuve cycliste cette année.

En juin, une femme a abattu des dizaines de cyclistes lors du plus grand événement du sport, le Tour de France

Probablement le prochain procès à venir, après celui du Bataclan. Je cherchais plus d'infos sur l'état des deux comparses, et je dois dire qu'internet est un joyeux bordel (no shit ?!)L'info change beaucoup selon les site (soin sur place vs hélitreuillage, cycliste féminin, cycliste masculin etc etc) donc je n'ai rien appris.En revanche, j'ai fini par tomber sur ça : https://news-24.fr/regarder-un-malheureux-fan-elimine-le-cycliste-de-tete-dans-une-collision-brutale-pres-de-la-ligne-darrivee-alors-que-la-police-enquete-sur-un-incident-choquant/ Je vous en conseille la lecture, voici quelques extraits :Citation :laisse penser que c'est un Koreusien qui a écrit l'article.Citation :On est à deux doigts du porno.Citation :A la limite du Tolkien.Citation :Probablement le prochain procès à venir, après celui du Bataclan. saihtam Je viens d'arriver Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 98 Karma: 132 En ligne ! Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... 0 @Mandryk pour éviter ce genre de drame (car il y aura toujours des gens qui choisissent mal leur timing) je trouve que c'est la responsabilité des organisateurs de s'assurer que les grilles de protections sont respectées (on les voit au début de la vidéo) et que tout le monde est bien derrière.



Tu mets de responsables sécurités à gros biscotos de chaque côté et tu divises par 1000 ton risque d'accident. CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15962 Karma: 22062 En ligne ! Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... Re: Une spectatrice imprudente est violemment percutée pa... 0 Avec le téléphone à la main, je ne suis pas sûr qu'elle était bien consacrée sur la course.