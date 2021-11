Vidéo : Deux orques percutent le bateau du skipper Gaël Ledoux (Mini Transat EuroChef 2021) Posté par LeFreund

Deux orques percutent le bateau du skipper Gaël Ledoux pendant la Mini Transat EuroChef 2021. La scène a duré de 30 à 45 minutes au total !



Vidéo (58s) : Deux orques percutent le bateau du skipper Gaël Ledoux





Vidéo : Orques vs Dauphin Vidéo : Une orque s'amuse avec un bateau (Canada) Vidéo : Une orque échouée sur des rochers Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21386 Karma: 17963 Re: Deux orques percutent le bateau du skipper Gaël Ledou... Re: Deux orques percutent le bateau du skipper Gaël Ledou... 2 - Oui bonjour, monsieur Ledoux au téléphone, j'ai un problème avec deux orques...

- Oh ça va les canulars, on la connait celle-là ! Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1937 Karma: 3075 En ligne ! Re: Deux orques percutent le bateau du skipper Gaël Ledou... Re: Deux orques percutent le bateau du skipper Gaël Ledou... 0 ce serait pas plus intelligent de s'attacher au bateau avec une corde et de sauter a l'eau pour leurs mettre des coups de savates ? Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 859 Karma: 1004 Re: Deux orques percutent le bateau du skipper Gaël Ledou... Re: Deux orques percutent le bateau du skipper Gaël Ledou... 0 Pourtant avec une enceinte étanche + un CD d’Yvette Horner il serait tranquille à vie, j’comprend pas qu’il n’y ait pas pensé… pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6868 Karma: 2089 Re: Deux orques percutent le bateau du skipper Gaël Ledou... Re: Deux orques percutent le bateau du skipper Gaël Ledou... 1

@Nutell_moi

ce serait pas plus intelligent de s'attacher au bateau avec une corde et de sauter a l'eau pour leurs mettre des coups de savates ?

Si. Citation :Si. Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3422 Karma: 1984 Re: Deux orques percutent le bateau du skipper Gaël Ledou... Re: Deux orques percutent le bateau du skipper Gaël Ledou... 0 Sur le net beaucoup de vidéos de ce genre de rencontre avec des orques, en plus de cogner le bateau ils bouffent une partie du safran ou essayent de chopper la quille. Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5081 Karma: 7559 Re: Deux orques percutent le bateau du skipper Gaël Ledou... Re: Deux orques percutent le bateau du skipper Gaël Ledou... 0 Mieux vaut avoir affaire a des elfes Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1687 Karma: 1069 Re: Deux orques percutent le bateau du skipper Gaël Ledou... Re: Deux orques percutent le bateau du skipper Gaël Ledou... 0 Ca suffit maintenant, Couché, au pied !!!! ^^ aureyoboss Je viens d'arriver Inscrit le: 15/9/2016 Envois: 14 Re: Deux orques percutent le bateau du skipper Gaël Ledou... Re: Deux orques percutent le bateau du skipper Gaël Ledou... 0 Il se fait extORQUEr ou remORQUEr ?