Deux orques percutent le bateau du skipper Gaël Ledoux

Vendredi 1er octobre 2021 durant la Mini Transat EuroChef, le skipper Gaël Ledoux évoluait au large des côtes galiciennes, entre Ribiera et Vigo, lorsque son voilier a été percuté à plusieurs reprises par deux orques, notamment le fond de coque et les safrans. Un « jeu » pour les mammifères qui a duré entre 30 et 45 minutes. Heureusement, plus de peur que de mal pour le navigateur malouin, mais cette rencontre a tout de même laissé des traces sur le bateau : palonniers tordus, mais fonctionnels, barre de liaison tribord cassée, une des rotules bâbord tordue et palier supérieur tribord enfoncé dans le tableau. Cependant, Gaël Ledoux avait le nécessaire pour changer les pièces mécaniques afin de lui permettre de relier un port, réparer le bateau et reprendre la course.

